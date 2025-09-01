Strava u Afganistanu : Najmanje 800 mrtvih u razornom potresu

Više od 800 ljudi poginulo je, a 2800 ozlijeđeno u potresu jačine 6,0 stupnjeva po Richteru koji je pogodio surovu sjeveroistočnu afganistansku pokrajinu Kunar, saopštile su vlasti u ponedjeljak, dok su spasioci pretraživali ruševine kuća u potrazi za preživjelima. Uništena su čitava sela, a potraga za preživjelima i dalje traje.

Ujedinjeni narodi saopštili su da njihovi timovi na terenu dostavljaju “hitnu pomoć i životno važnu podršku”.

“UN u Afganistanu duboko je pogođen razornim potresom koji je pogodio istočnu regiju i usmrtio stotine ljudi, ostavivši mnoge druge ozlijeđene. Naše su misli s pogođenim zajednicama”, stoji u saopštenju.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) također je potvrdila da sudjeluje u pružanju pomoći, uključujući opskrbu lijekovima i podršku lokalnim zdravstvenim ustanovama u zbrinjavanju ranjenih.

Stotine ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, rekao je pokrajinski glasnogovornik Najibullah Hanif, a brojke će vjerojatno rasti kako budu stizali izvještaji iz udaljenih područja.

Spasioci su radili u nekoliko okruga planinske pokrajine gdje je ponoćni potres udario na dubini od 10 kilometara, naveli su dužnosnici.

Ovo je novi težak udarac za Afganistan, koji se još uvijek oporavlja od katastrofalnog potresa magnitude 6,3 koji je 7. oktobru 2023. pogodio zemlju. Tada je talibanska vlada procijenila da je stradalo najmanje 4000 ljudi, dok je UN iznio značajno nižu brojku od oko 1500 poginulih. Bio je to najsmrtonosniji prirodni događaj u Afganistanu u posljednjem desetljeću.

