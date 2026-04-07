Strašna poruka Donalda Trumpa : Čitava civilizacija će večeras umrijeti!
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je iznio šokantnu prijetnju kazavši da će “čitava civilizacija večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti”.
Trump se na platformi Truth Social oglasio poručivši kako je večeras “jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj historiji svijeta”.
“Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerovatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, gdje prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno divno, KO ZNA? Saznat ćemo večeras, jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj historiji svijeta. 47 godina iznude, korupcije i smrti konačno će se završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana”, kazao je američki lider.
Podsjećamo, današnja poruka američkog predsjednika još jedna je u nizu radikalnih izjava zbog kojih su sve gasniji pozivi na opoziv Trumpa. Demokrate i stručnjaci hitno pozivaju na 25. amandman i smjenu lidera SAD-a nakon njegovih opscenih prijetnji Iranu, a kabinet je pod pritiskom da Trumpa proglasi nesposobnim za obavljanje svojih dužnosti.
(Kliker.info-N1)
Komentari