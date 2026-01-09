Strah više ne puni ulice: Defile bez publike (VIDEO)

Ranijih godina, 9. januara, politički život u Bosni i Hercegovini redovno bi eksplodirao.

Govorilo se o ratu, otcjepljenju, „srpskom svetu“, tenzije su bile zategnute do maksimuma, a incidenti najavljivani.

Danas, gotovo tišina.

Interes građana Banje Luke za obilježavanje neustavnog Dana Republike Srpske ove godine bio je, blago rečeno, simboličan. I to uprkos masovnoj organizaciji, ozbiljnoj logistici i broju učesnika u svečanom defileu.

Prema zapažanjima s terena, sticao se vrlo konkretan dojam da je više ljudi marširalo nego što ih je stajalo sa strane i gledalo.

Oko 2.700 učesnika u defileu, a publika razrijeđena i nezainteresovana.

Defile raznolik, marširali su ribolovci, šumari, pripadnici auto-moto klubova, geodeti, planinari, policajci, specijalci, noćni vukovi, pa čak i flote od po pet automobila, od obilježenih do neobilježenih službenih Škoda i rumunskih Dustera.

Ko je god imao uniformu, značku, prsluk ili svjetleću traku, bio je tu.

„Danas je pred vama koračala Republika Srpska“, poručio je ministar policije RS Željko Budimir.

No, dok je RS koračala, građani su odlučili da ostanu kod kuće.

Demonstracija moći, kakva je ranije trebala slati poruke regionu, Sarajevu i „međunarodnoj zajednici“, ove godine je više mirisala na nemoć. I pored snažne institucionalne logistike i uhodanog scenarija, odziv javnosti ostao je skroman.

Obilježavanje Dana RS-a, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ranije proglasio neustavnim, proteklo je bez naboja i mase.

Strah više ne puni ulice.

Ipak, jedno je ostalo isto. Defile je okončan pjesmom Roberta Pešuta, poznatijeg kao Magnifico, starom cijelih 15 godina “Pukni zoro”.

