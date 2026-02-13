Stotine srednjoškolaca, studenata, prijatelja i građana odalo počast žrtvama tramvajske nesreće u Sarajevu : “To smo mogli biti mi”

Na mjestu jučerašnje saobraćajne nesreće, u blizini Zemaljskog muzeja, u kojoj je poginula jedna a povrijeđene četiri osobe, danas su se okupile stotine srednjoškolaca, studenata, prijatelja i građana.

​Na mjestu tragedije, položeno je cvijeće i upaljene su svijeće za Erdoana Morankića, mladića čiji je život tragično prekinut. Morankić je bio student Akademije likovnih umjetnosti, mladi umjetnik pred kojim je bila blistava budućnost.

Cilj okupljanja je odavanje počasti tragično stradalom umjetniku, ali i iskazivanje solidarnosti s njegovom porodicom i svima koji su ga poznavali.

​- Nema riječi koje mogu iskazati ovo što svi osjećamo. Nepravedno je oduzeti jedan mladi život koji je imao toliki potencijal pred sobom – poručila je studentica Amila Ćatović.

Predsjednik Vijeća učenika Srednje mašinske škole Sarajeo Ahmed Đozo kazao je da nisu željeli da šute i ignorišu ovaj nesrećni događaj koji se desio ispred njihove škole.

– Želimo da reagujemo, da svima pošaljemo jasnu poruku, da se ovakvim tragedijama mora stati ukraj, da se moramo pobuniti kao grad, kao država, gdje god da se desi nešto ovako – izjavio je Đozo.

​Na protestima se okupio veliki broj prijatelja 17-godišnje Elle Jovanović, koja se i dalje nalazi u teškom stanju.

Emocije su bile vidljive na licima njenih vršnjaka koji su došli da pruže podršku svojoj prijateljici u njenoj najtežoj životnoj borbi.

Učenici i studenti raširili su velike transparente s natpisima “Borba za pravdu” i “Ovo smo mogli biti mi”, jasno stavljajući do znanja da se niko u javnom prevozu više ne osjeća sigurno.

​Kolona se pomjerila na glavnu saobraćajnicu, čime je u potpunosti obustavljen saobraćaj u pravcu centra grada.

​Okupljeni su poručili da izjave nadležnih nisu dovoljne, te zahtijevaju da se iz saobraćaja izbace svi stari tramvaji.

