Što znamo o porodici osumnjičenog Kirkovog ubice : Mormoni su, otac glasa za Trumpa…

Konstantno pristižu nove informacije o 22-godišnjem osumnjičeniku Tyleru Robinsonu koji je u pritvoru zbog ubistva Charlieja Kirka.

Robinson je najstariji od trojice braće. Njegov otac vodi tvrtku za ugradnju kuhinjskih radnih ploča i ormarića, dok je majka licencirana socijalna radnica.

Porodica Robinson pripada mormonskoj vjeri i aktivna je u crkvenoj zajednici.

Komšija je za američkog partnera BBC-ja, CBS News, izjavio: “Oni su vrlo brižni roditelji koji vole svoje sinove i uključeni su u život zajednice.”

Komšija je također primijetio da osumnjičeni mladić ima drugačije političke stavove od svojih roditelja.

Baka: Nemamo nijednog demokratu u porodici

U medijima se oglasila baka Tylera Robinsona, Debbie Robinson. U razgovoru za Daily Mail, Debbie je svog unuka opisala kao tihog i marljivog mladića koji, unatoč tome što potiče iz porodice republikanaca, nikada nije govorio o politici.

“Tyler je najsramežljivija osoba”, izjavila je. “Nikada, baš nikada mi nije pričao o politici. Većina članova moje porodice su republikanci. Ne znam niti jednog jedinog koji je demokrat. Jednostavno sam toliko zbunjena”, rekla je.

Otac osumnjičenog ubojice je Trumpov pristaša

Tylerov otac, njezin sin, strastveni je pristaša Donalda Trumpa, potvrdila je.

Inače, i Newsweek je došao do potvrde da je Matt Robinson registrirani glasač Republikanske stranke. U medijima je objavljeno i da je veteran šerifova ureda okruga Washington, na jugozapadu države Utah, no iz Ureda tužitelja objavili su da to nije točno te da Robinson nema veze s organima reda.

Obrazovanje i društveni status

Prema podacima Utaškog sustava visokog obrazovanja, Robinson je student treće godine programa za elektrotehničare na Dixie Technical Collegeu.

Kratko je pohađao Državno sveučilište Utah tijekom jednog semestra 2021. godine, a dok je bio u srednjoj školi, stekao je bodove kroz program istovremenog upisa na Tehnološkom sveučilištu Utah.

Državni registri Utaha pokazuju da je Robinson registriran kao birač bez stranačke pripadnosti, a njegov registracijski status vodi se kao neaktivan.

(Kliker.info-Index)