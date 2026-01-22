‘Što li mi se Radobolja muti’

Na sastanku u Zagrebu državni ministar države Hrvatske Ivan Šušnjar i Dragan Čović, u svojstvu zamjenika predsjedavajućeg doma naroda u Bosni i Hercegovini, održali su sastanak u Zagrebu, na kome je prisustvovala i poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darijana Filipović. Kako je saopšteno iz kabineta Dragana Čovića sastanak je imao više tema. Postavlja se logično pitanje da li su Čović i Filipović imali dva ili više sastanaka sa ministrom države Hrvatske Šušnjarom i da li su teme sastanka bile međudržavne (države Hrvatske i države Bosne i Hercegovine) ili su bile međunarodne teme o položaju hrvatskog naroda u državi Hrvatskoj i položaju hrvatskog naroda u državi Bosni i Hercegovini?

Ključno je pitanje ko predstavlja državu Bosnu i Hercegovinu u vanjskim poslovima, u poslovima sa drugim državama, da li je to Predsjedništvo države Bosne i Hercegovine, da li je to Ministarstvo vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine, da li je to Vijeće ministara države Bosne i Hercegovine ili su to predsjedavajući parlamenata države Bosne i Hercegovine i njihovi zamjenici i parlamentarci?

Na čiji poziv su Čović i Filipović putovali u državnu posjetu ministru susjedne države? Da li za ovakve međudržavne sastanke trebaju ovlaštenja institucija države Bosne i Hercegovine i ko plaća putne troškove i dnevnice za ovakve međudržavne i međunarodne sastanke?

Bilo bi sasvim državnicki da na međudržavnom sastanku, naročito na sastancima sa institucijama susjednih država Bosne i Hercegovine, delegacija koja predstavlja više institucija države Bosne i Hercegovine bude tročlana (Hrvat, Srbin i Bošnjak) naročito ako je na tim sastancima i tema položaj naroda u Bosni i Hercegovini, bilo kojeg.