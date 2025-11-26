Stjepan Kljuić u Pressingu : KOS i danas vlada u Bosni.Dejton je najveća izdaja BiH, kako su Srebrenicu mogli dati onima koji su napravili zločin?
Nekadašnji član Predjedništva Republike Bosne i Hercegovine i bivši predsjednik HDZ-a BiH, Stjepan Kljuić u Pressingu na N1 kazao je da KOS stoji iza neriješenih političkih ubistava u Sarajevu i da danas preko “djece KOS-ovaca vlada Bosnom i Hercegovinom”. KOS je bila Kontraobavještajna služba JNA, vojni obavještajni aparat bivše Jugoslavije, a prema njegovom tumačenju, ljudi povezani s tom strukturom ili njihovim nasljednicima i danas imaju utjecaj na procese u BiH.
Optužili ste Aliju Izetbogovića da vam nije dao da predsjedavate u Predsjedništvu?
To je jedna bolest, Alija nije mogao da sjedi, a neko drugi da predsjedava. On nije tražio ni Srebrenicu, niti Derventu, nego da SDA predsjedava. Udari u glavu to, to je moć. Vidite da je njujorški gradonečelnik dobio izbor preko mobitela. Znam da se javlja jedna grupa ozbiljnih, obrazovanih mladića u BiH i inostranstvu. Oni će biti jedan novi projekat. Traže savjet od nas veterana, a oni će iznijeti teret borbe. Ovo zlo se mora zaustaviti.
To je nešto mimo “Trojke”?
Da li je Tuđman podržao referendum?
Nije podržao. On je rekao izađite na izbore, ali nije rekao da se glasa za. On je pod pritiskom međunarodne javnosti kazao da se izađe. Pomogao nam je tad kardinal Kuharić, koji je volio Bosnu. On je pozvao da se izađe na referendum. Mi smo tad dobili i to je moj najradosniji dan u političkom životu. Pogledajte kako drugi referendumi prođu ili izbori, u nekoliko procenata. A mi smo tako ubjedljivo dobili referendum.
Što vas smijeniše sa čela HDZ-a BiH? Optužili su vas da ste “previše Bosanac, a premalo Hrvat”?
Kako?
Preko djece KOS-ovaca.
Je li KOS kriv za neriješena politička ubistva u Sarajevu?
Da li su “duboku državu” organizovali KOS i UDBA?
Apsolutno. KOS-ovci su se specijalizovali da privuku ustašku djecu i kažu da će se ovako rehabilitovati. Šušak je živio u Otavi… Mnogi su pristali da rade. Ja sam imao najkraće iskustvo u saradnji sa KOS-om. Bio je jedan agenat Džamonja kad sam se spremao za put u Švedsku, Svjetsko prvenstvo je u stolnom tenisu bio. I dobijem poziv da dođem, kaže mi ja sam Džamonja. Meni kaže da imam fino ime, rekoh to je kod nas tradicija, pola bosanskih kraljeva ima ime Stjepan. Kaže imate fino ime i vama će ljudi u Švedskoj prilaziti i da to zapišem. Ja mu kažem: Druže, ja sam sportski novinar, meni je to komplikovana da sve zapišem. On me istjera napolje.
Na šta danas liči HDZ u odnosu na onaj koji ste vi vodili?
Još uvijek je?
Kad sam čuo njegovu izjavu da čuvaju RS, ja sam mu rekao: Molim te, da to više nisi nikad ponovio. Kako je moguće da Hrvatima drugi biraju predstavnika. Imate Švicarsku u kojoj su Italijani, Nijemci i Francuzi, tamo je rotacija predsjedavajućeg. Nikad se nije desilo da Nijemci, kao najbrojniji, izaberu svoga Italijana. Ovdje nas predstavlja čovjek, u cijelom kabinetu nema hrvatskog uha. Ne daj Bože da je otišao u Vareš ili Ljubuški i pitao treba li pomoć nešto. Nemojte misliti da je SDA dobila nešto sa Komšićem. Evo javlja se Zlatko Miletić da je Hrvat, a otac Srbin, a mater Bošnjakinja. I njega pripremaju.
Hoće li Hrvatska insistirati na trećem entitetu?
Vi ste često partnerstvo Tuđmana i Miloševića nazivali kao bizarno prijateljstvo? Da li danas imamo to partnerstvo?
Tuđman je imao Miloševićev kompleks i utuvio je sebi u glavu da je historijska ličnost. Čović je vrlo inteligentan, ima odnos sa Dodikom, ali ne da Bosnu. Što se tiče Plenkovića – on je dvije glave iznad svih, nema šta on raspravljati sa Vučićem, koji bi u normalnoj državi bio u zatvoru. On je bolestan čovjek, kao i Ana Brnabić. Danas svijetom vladaju bolesni ljudi.
Hoće li opstati BiH?
Ima na pomolu jedan tok mladih ljudi koji će ovo promijeniti, jer ovo je vrlo labavo. Sve će ove koalicije pasti, samo je potrebno da se građani opredjele. Imam svoju doktrinu – da svaki građani se mora boriti do posljednjeg dana života za ovu zemlju. To je obaveze prema našim precima, a još veća obaveza prema našim nasljednicima. I to je jedino zašto imam snage.
Nekadašnji član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i jedan od osnivača HDZ-a BiH Stjepan Kljuić u Pressingu je govorio i o stanju u BiH trenutno, ali i posljedicama koje je Dejton iza sebe ostavio.
Na početku razgovora govorio je o svojoj ostavštini nakon učestvovanja na političkoj sceni u ratu. Kako kaže, nije profitirao od toga, a mnogi koji su bili na funkcijama su to naplatili.
“Nisam zato što sam ja jedini u historiji BiH ušao u Predsjedništvo sa 650.000 maraka svojih zarađenih i imao sam 52 odijela i prvi put kad su mi došli i ponudili mito za neki projekt neki privrednici donijeli su mi 300.000 maraka i kada sam ja to odbio oni taj novac nisu vratili u onu tašnu u kojoj je bio nego su ga odmah podijelili. Nisam nikad uzeo ništa, imam dostojanstvo i potičem iz jedne stare familije koja je naopaka i svakoj promjeni u BiH platila je skupo cijenu”, kazao je Kljuić.
Rekao je da je posljednji član familije Kljuić u Sarajevu.
S obzirom na to da se u doba Jugoslavije gradilo, interesovalo nas je da li se sada “razgrađuje”?
“Nevjerovatno je da je u Bosni pronađen toliki broj kriminalaca, lopova, demagoga, onih koji zloupotrebljavaju vjeru. Zamilsite da u Sarajevo dođe jedan Torabi da liječi narod vode i da se na stotine hiljada te mineralne vode proda i da niko nije rekao š'stanite ljudi šta je ovo?’. Mi nemamo akademsku zajednicu koja ima jaku osovinu u društvu. Niko ne spominje Dejton. Dejton je najveća izdaja Bosne i Hercegovine. I da smo mi imali pravi pravosudni sistem, svi oni koji su bili u delegaciji bili bi uhapšeni umjesto Krešimira Zubaka. Dejton je izdaja. Izdali su prvo Sarajevo, a onda je pomogao Franjo Tuđman. Jer šta je briga jednog Šaćirbeja za Bosnu? Njega je Alija poslao u Tursku da se dogovori sa Srbima i oni su tamo dogovorili i za Republiku Srpsku, a Amerikancima se žurilo da se taj sporazum dogodi jer su se bližili izbori i Bill Clinton je želio da produži mandat. I onda kao pritisak američki pomoćnik ministra američkih poslova – ko je on?”, upitao je.
Na konstataciju urednika i voditelja emisije Amira Zukića da je predsjednik ratnog Predsjedništva BiH Alija Izetbegović rekao da je morao potpisati Dejtonski sporazum da je bio pritisak i da to nije uradio da bi Bošnjaci bili okrivljeni za nastavak rata, Kljuić je rekao sljedeće:
Upitan je da li bi on potpisao Dejtonski sporazum?
“Nijaza Durakovića i mene nisu htjeli voditi već su vodili Miru Lazovića i Ivu Komšića koji se tamo ništa nisu pitali. U Dejtonu su se posvađali Alija Izetbegović i Haris Silajdžić, a Slobodan Milošević kao inteligentiniji od njih zove samo Silajdžića od njih na razgovor. Na to mu Silajdžić kaže ‘slušaj Slobo ja se moram vratiti u Bosnu nego daj ti meni ovu Ustikolinu’. I sada ima dokument na kojoj Milošević uzima flomaster i Ustikolinu prebacuje u Federaciju BiH. S druge strane, niko nije raspravljao o državnoj imovini, o predstavljanju BiH, o povratku izbjeglica. Brčko je izostavljeno u Dejtonu, gdje su uglavnom bili muslimani i Hrvati i Dejton je zadržao Brčko – vojsku, policiju i administraciju srpsku i onda je Ejup Ganić svojim upornim radom koji je zastupao i Hrvate ne samo muslimane”, naveo je Kljuić.
Kljuić smatra da tadašnji predstavnici BiH u Dejtonu uopće nisu bili svjesni historijske odgovornosti.
(N1)
Komentari