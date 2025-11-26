Stjepan Kljuić u Pressingu : KOS i danas vlada u Bosni.Dejton je najveća izdaja BiH, kako su Srebrenicu mogli dati onima koji su napravili zločin?

Ima na pomolu jedan tok mladih ljudi koji će ovo promijeniti, jer ovo je vrlo labavo. Sve će ove koalicije pasti, samo je potrebno da se građani opredjele. Imam svoju doktrinu – da svaki građani se mora boriti do posljednjeg dana života za ovu zemlju. To je obaveze prema našim precima, a još veća obaveza prema našim nasljednicima. I to je jedino zašto imam snage.

Nekadašnji član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i jedan od osnivača HDZ-a BiH Stjepan Kljuić u Pressingu je govorio i o stanju u BiH trenutno, ali i posljedicama koje je Dejton iza sebe ostavio.

Na početku razgovora govorio je o svojoj ostavštini nakon učestvovanja na političkoj sceni u ratu. Kako kaže, nije profitirao od toga, a mnogi koji su bili na funkcijama su to naplatili.

“Nisam zato što sam ja jedini u historiji BiH ušao u Predsjedništvo sa 650.000 maraka svojih zarađenih i imao sam 52 odijela i prvi put kad su mi došli i ponudili mito za neki projekt neki privrednici donijeli su mi 300.000 maraka i kada sam ja to odbio oni taj novac nisu vratili u onu tašnu u kojoj je bio nego su ga odmah podijelili. Nisam nikad uzeo ništa, imam dostojanstvo i potičem iz jedne stare familije koja je naopaka i svakoj promjeni u BiH platila je skupo cijenu”, kazao je Kljuić.

Rekao je da je posljednji član familije Kljuić u Sarajevu.

“Posljednji iz ove familije. Imam dvije unuke, divnu kćerku i možda je i dobro da se to zatre. ima Kljuića u Fojnici i Kreševu, ali nažalost ja nemam muškog nasljednika, ali dobro je jer ljudi ovakvog kova kao ja nisu za ovog vremena. Jer postoji glavna ideja, a to je ljubav prema Bosni jer nemamo drugog izlaza. Bosna je jedan fenomen koji će opstati sigurno. Mi smo jedini izdržali 415 godina pod Turcima, izdržali smo diktaturu kralja Aleksandra, NDH, a sad kod komunizma imaju dvije note – jedna je da nije bilo političkog pluralizma i slobode govora, a druga je bila socijalna država. Morate znati da je svega tri posto Bosanaca i Hercegovaca bilo na Jadranskom moru prije 1945. godine, a onda su komunisti napravili radnička odmarališta, školska odmarališta, imali smo zdravstvo i obrazovanje besplatno i to su bile vidne komponente koje su proizvele jedno zdravo društvo koje je doživjelo kulminaciju 1984. Olimpijskim igrama u Sarajevu. A nije to bilo lako da nas slave ZAVNOBiH, pa će sada AVNOJ. Ne znaju koliko je bilo teško da se Bosna izbori za svoj status. U grbu koji je usvojen u Jajcu ima pet buktinja, nema šeste – bosanske. Tek kad su na vlast došli Branko Mikulić, Hamdija Pozderac i jedan čovjek kojeg posebno zanemaruju – Hasan Grepčanović i Rato Mikulić, oni su izdejstvovali da 22 godine nakon toga se u grbu Jugoslavije pojavi šesta – bosanska baklja”, rekao je Kljuić.

S obzirom na to da se u doba Jugoslavije gradilo, interesovalo nas je da li se sada “razgrađuje”?

“Nevjerovatno je da je u Bosni pronađen toliki broj kriminalaca, lopova, demagoga, onih koji zloupotrebljavaju vjeru. Zamilsite da u Sarajevo dođe jedan Torabi da liječi narod vode i da se na stotine hiljada te mineralne vode proda i da niko nije rekao š'stanite ljudi šta je ovo?’. Mi nemamo akademsku zajednicu koja ima jaku osovinu u društvu. Niko ne spominje Dejton. Dejton je najveća izdaja Bosne i Hercegovine. I da smo mi imali pravi pravosudni sistem, svi oni koji su bili u delegaciji bili bi uhapšeni umjesto Krešimira Zubaka. Dejton je izdaja. Izdali su prvo Sarajevo, a onda je pomogao Franjo Tuđman. Jer šta je briga jednog Šaćirbeja za Bosnu? Njega je Alija poslao u Tursku da se dogovori sa Srbima i oni su tamo dogovorili i za Republiku Srpsku, a Amerikancima se žurilo da se taj sporazum dogodi jer su se bližili izbori i Bill Clinton je želio da produži mandat. I onda kao pritisak američki pomoćnik ministra američkih poslova – ko je on?”, upitao je.

Na konstataciju urednika i voditelja emisije Amira Zukića da je predsjednik ratnog Predsjedništva BiH Alija Izetbegović rekao da je morao potpisati Dejtonski sporazum da je bio pritisak i da to nije uradio da bi Bošnjaci bili okrivljeni za nastavak rata, Kljuić je rekao sljedeće:

“Ma nema to veze. Niko od njih osim Ive Komšića nije čuo za Giordanija Bruna. Girodano Bruno je bio intelektualac koji je otkrio da se zemlja okreće oko Sunca što je bilo suprotno katoličkoj nauci i inkviziciji i onda su ga fino zapakovali, svezali za drvo i glavni inkvizitor ga pita ‘okreće li se još?’, a Bruno kaže ‘okreće’, na šta ovaj inkvizitor kaže ‘pali’. Prije su trebali žrtvovati vlastiti život nego prodati Bosnu i Hercegovinu. Pogledajte te tragedije – prvo tu nije bilo nikakvih parametara, ni broja stanovnika, regije pa kako će Srebrenicu dati onima koji su napravili taj zločin? A da ne govorim o Banjaluci, Derventi, Bosanskom Brodu. U Bosanskom Brodu je bila rafinerija nafte i 91 posto Hrvata i muslimana. U Modriči rafinerija ulja i 68 posto Hrvata i muslimana i oni su to sve dali i potpisali i kao trijumfalno se vraćaju ovdje i kažu da je završen rat”.

Upitan je da li bi on potpisao Dejtonski sporazum?

“Nijaza Durakovića i mene nisu htjeli voditi već su vodili Miru Lazovića i Ivu Komšića koji se tamo ništa nisu pitali. U Dejtonu su se posvađali Alija Izetbegović i Haris Silajdžić, a Slobodan Milošević kao inteligentiniji od njih zove samo Silajdžića od njih na razgovor. Na to mu Silajdžić kaže ‘slušaj Slobo ja se moram vratiti u Bosnu nego daj ti meni ovu Ustikolinu’. I sada ima dokument na kojoj Milošević uzima flomaster i Ustikolinu prebacuje u Federaciju BiH. S druge strane, niko nije raspravljao o državnoj imovini, o predstavljanju BiH, o povratku izbjeglica. Brčko je izostavljeno u Dejtonu, gdje su uglavnom bili muslimani i Hrvati i Dejton je zadržao Brčko – vojsku, policiju i administraciju srpsku i onda je Ejup Ganić svojim upornim radom koji je zastupao i Hrvate ne samo muslimane”, naveo je Kljuić.

Kljuić smatra da tadašnji predstavnici BiH u Dejtonu uopće nisu bili svjesni historijske odgovornosti.

“Ne znam da je ijedan od njih kada je saznao šta je uradio izvršio samoubistvo. Vratili su se trijumfalno i nastavili otimanje BiH. 1994. godine Avdo Čampara je natjerao Miru Lazovića da napiše jedan dopis da se društvena imovina pretvara u državnu i tako su uništili Šipad, Zrak, Hidrogradnju…, a BiH ne samo što je bila najveći izvoznik u BiH nego je imala takve gigante – Energoinvest, Feroelektro, Fabrika duhana Sarajevo. Problem je što nije bilo intelektualne mase koja bi se pobunila protiv toga i Bosna je pokradena. Danas je teško obnoviti takvo nešto, ali svejedno, da imamo pameti Bosna bi mogla napredovati jer ima uslove za poljoprivredu i stočarstvo. Sve velike zemlje ulažu u poljoprivredu jer to je jedina dobit. Tako da mi danas uvozimo hranu koja je skupa. Ovo danas je superizdaja Bosne jer mi nažalost nemamo akademsku zajednicu koja bi bila predvodnik ideja jer kako dozvoliti da naši ministri hodaju po svijetu da ovaj iz Sarajeva ode u Ameriku da je vidi jer tu je riječ o veoma opskurnim ljudima koji nisu proputovali i vidjeli svijet, a Bogami ni pročitali kakvu knjigu. Pa sada to rade uz višak novca. U svakoj mnogo uspješnijoj zemlji imamo političare koji na posao idu biciklom, a kod nas svaki ministar u gradu ima službeno vozilo Volvo, puno ljudi oko njega i još dodatne pratnje pa to ni Amerika ne bi mogla izdržati”, poručio je Kljuić.