Stigle nove fotografije s Epsteinovog imanja : Na njima Trump, Gates, 18+ igračke…

U objavljenom materijalu nalaze se i fotografije Donalda Trumpa i Epsteina na društvenim događajima, uključujući jednu snimljenu u avionu, na kojoj Trump sjedi pored žene čije je lice redigovano. Na drugoj fotografiji Trump je okružen ženama s cvjetnim vijencima oko vrata, dok drži dvije od njih za struk – i u tom slučaju lica žena su zamagljena.

Među fotografijama su i snimci s javnih događaja na kojima se pojavljuju bivši princ Andrew i osnivač Microsofta Bill Gates. Prema navodima odbora, fotografija potiče sa samita u Londonu kojem je prisustvovao i kralj Charles III, a riječ je o skraćenoj verziji već ranije objavljene fotografije dostupne putem Getty Imagesa.