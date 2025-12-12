Stigle nove fotografije s Epsteinovog imanja : Na njima Trump, Gates, 18+ igračke…
Demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma američkog Kongresa objavile su novu seriju od 19 fotografija iz arhive Jeffreyja Epsteina, u kojoj se pojavljuju brojna poznata i moćna imena, uključujući Donalda Trumpa, Billa Clintona, bivšeg princa Andrewa, kao i druge javne ličnosti.
Riječ je o dijelu od ukupno 95.000 fotografija koje je odbor dobio iz Epsteinove ostavštine. Na novim fotografijama vidi se bivši američki predsjednik Bill Clinton u društvu Epsteina i njegove dugogodišnje saradnice Ghislaine Maxwell, osuđene zbog trgovine maloljetnicama.
U objavljenom materijalu nalaze se i fotografije Donalda Trumpa i Epsteina na društvenim događajima, uključujući jednu snimljenu u avionu, na kojoj Trump sjedi pored žene čije je lice redigovano. Na drugoj fotografiji Trump je okružen ženama s cvjetnim vijencima oko vrata, dok drži dvije od njih za struk – i u tom slučaju lica žena su zamagljena.
Među fotografijama su i snimci s javnih događaja na kojima se pojavljuju bivši princ Andrew i osnivač Microsofta Bill Gates. Prema navodima odbora, fotografija potiče sa samita u Londonu kojem je prisustvovao i kralj Charles III, a riječ je o skraćenoj verziji već ranije objavljene fotografije dostupne putem Getty Imagesa.
U paketu se nalazi i fotografija Epsteina s njegovim bivšim advokatom Alanom Dershowitzom, za koju se navodi da je riječ o ranije poznatom snimku iz 2004. godine.
Demokrate su objavile i fotografije eksplicitnog sadržaja, uključujući seksualne igračke, rukavice, užad, sredstva za vezivanje i knjigu o shibariju, japanskoj tehnici vezivanja.
Na više fotografija pojavljuje se i Steve Bannon, bivši glavni strateg Donalda Trumpa u Bijeloj kući. Na jednoj od njih Bannon sjedi preko puta Epsteina u kancelariji, dok je na drugoj Epstein snimio selfie njih dvojice ispred ogledala. Bannon se pojavljuje i na fotografiji s rediteljem Woodyjem Allenom.
U najnovijoj seriji nalazi se i fotografija britanskog milijardera i osnivača Virgin grupe Richarda Bransona, snimljena na plaži, dok Epstein prolazi iza njega.
Predsjedavajući demokrata u Odboru za nadzor, Robert Garcia, poručio je da je “vrijeme da se prekine zataškavanje Bijele kuće i donese pravda preživjelima Epsteinovih zločina“.
“Ovih 19 fotografija otvara još više pitanja o Epsteinu i njegovim vezama s najmoćnijim ljudima na svijetu. Nećemo stati dok američka javnost ne dobije istinu. Ministarstvo pravde mora objaviti sve dokumente – odmah“, rekao je Garcia.
Republikanci, koji predvode Odbor za nadzor, oštro su kritikovali potez demokrata, optužujući ih za “selektivno, senzacionalističko i politički motivisano” objavljivanje fotografija.
U saopštenju su naveli da dokumenti ne dokazuju nikakvo nezakonito ponašanje te da demokrate “politiku stavljaju iznad pravde za žrtve”.
Ipak, lider demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries ponovo je pozvao administraciju Donalda Trumpa da postupi po zakonu i objavi kompletne Epsteinove dosijee do roka koji je Kongres odredio – 19. decembra.
“Trump, JD Vance i drugi godinama su tvrdili da žele objavu Epsteinovih fajlova. Kada su došli na vlast, uradili su suprotno – opstruirali i skrivali informacije“, rekao je Jeffries, naglašavajući da “preživjele zaslužuju punu istinu”.
Demokrate ističu da su danas objavljene fotografije odvojene od dokumenata koje Ministarstvo pravde tek treba objaviti, ali da dodatno povećavaju politički pritisak i interes javnosti za slučaj Jeffreyja Epsteina.
(Kliker.info-agencije)
