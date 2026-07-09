Rusija je u srijedu osudila odluke donesene na samitu NATO-a u Turskoj, upozoravajući da bi mogle imati katastrofalne posljedice, nakon što je savez najavio novu vojnu pomoć Ukrajini i potvrdio svoju posvećenost kolektivnoj odbrani.

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. “To su militarizacija evropskog kontinenta, jačanje odbrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i, naravno, pomoć Ukrajini”, rekla je.

“Šteta je što stratezi NATO-a nisu na trenutak stali i razmislili. Možda tada ne bi donosili tako neodgovorne odluke koje bi mogle dovesti do katastrofe ne samo za savez već i za cijeli svijet”, rekla je Zaharova u saopštenju objavljenom na web stranici ministarstva, prenio je Reuters.

Na samitu su članice NATO-a obećale 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini do 2026. godine. U završnoj deklaraciji potvrdile su svoju “nepokolebljivu posvećenost” principu kolektivne odbrane prema članu 5 Sjevernoatlantskog ugovora i predstavile sporazume o kupovini oružja vrijedne najmanje 50 milijardi dolara.

Zaharova je također tvrdila da “pukotine” između Sjedinjenih Država i njihovih saveznika u NATO-u “nisu nestale”. “U takvim okolnostima, Amerikanci ne kriju svoje razočarenje Sjevernoatlantskim savezom”, napisala je.

Dodala je da pitanje Grenlanda nije riješeno u skladu s američkim željama i da u Washingtonu postoji nezadovoljstvo jer, kako vjeruju, saveznici nisu pružili dovoljnu podršku kada je Sjedinjenim Državama bila potrebna.

S druge strane, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je za Reuters da neslaganja između američkog predsjednika Donalda Trumpa i drugih lidera Alijanse pokazuju demokratsku snagu NATO-a i da bi trebala poslužiti kao lekcija ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

“Rekao bih Putinu: Trebali biste i vi otvorenije razgovarati među sobom”, rekao je Rutte za Reuters.

(Kliker.info-Jutarnji list)