Belgija je pobijedila Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1 i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, gdje će se suočiti sa Španijom (petak, Los Angeles, 21 sat). Junak “Đavola” i poštenog fudbalskog svijeta je Charles de Ketelaere, dvostruki strijelac i asistent na stadionu Lumen u Seattleu, čijoj se golgeterskoj partiji u finalu pridružio i zamjenski igrač Romelu Lukaku.

Univerzalni fudbalski junak, međutim, mogao je biti i američki selektor Mauricio Pochettino, samo da je ostavio Floraina Baloguna na klupi nakon što je “pakt” Donald Trump – Gianni Infantino urodio plodom i ugurao napadača u utakmicu uprkos tome što je isključen u prethodnoj utakmici. Balogun je igrao od prve minute, potvrdivši da je Trump “zvanično” privatizovao najveće fudbalsko takmičenje, ali američki predsjednik, iako se hvali da je bio odličan sportista, (još uvijek) ne može ući u kazneni prostor i postići gol umjesto Baloguna ili Christiana Pulisica. Čak i da bi mu Infantino to dozvolio, a čak ni takav scenario više nije za otpisivanje, godine ne idu na ruku Donaldu Trumpu, proslavljenom 12. igraču američkog tima.

Kazna za američki tim stigla je u 9. minuti, kada je Raskin utrčao u publiku unutar domaćeg šesnaesterca i poslao oštru nisku loptu s lijeve strane u šesnaesterac, gdje je De Ketelaere utrčao u pravo vrijeme i postigao svoj prvi gol na Svjetskom prvenstvu. Drugi će potpisati glavom u 33. minuti, samo dvije minute nakon što je Malik Tillman postigao gol iz slobodnog udarca i uz pomoć živog zida izjednačio. De Ketelaere je brzo završio svečanost na tribinama udarcem glavom nakon centaršuta Trossarda, opet s lijeve strane.

Moglo je biti i više do kraja prvog poluvremena, jer je neposredno prije odmora Onana imao solidan udarac glavom nakon centaršuta iz slobodnog udarca, ali je nedostajao nagovještaj preciznosti za belgijska plus dva.

Ipak, “Đavoli” su povećali prednost u 57. minuti, a gol će dugo proganjati Matthewa Freesea. Američki golman je lijepo obranio loptu izvan svog kaznenog prostora nakon snažnog udarca rivala Courtoisa, te spretnim okretanjem izbacio De Ketelaerea iz ravnoteže, ali je belgijski napadač uspio vratiti loptu i oteti mu je. Zatim je dodao loptu Vanekenu, koji preciznim udarcem u desni ugao sa distance postiže gol u praznu mrežu. Tim Ream, američki defanzivac i suodgovoran za prva dva gola, pokušao je blokirati unutar svoje šesnaesterca, ali bezuspješno.

Amerikance je u 59. minuti zadesila “sudbina prokletih” – Balogun je mogao igrati, ali lov na veliki minus SAD su morale nastaviti bez svoje najveće zvijezde Christiana Pulisica, koji je zbog povrede napustio teren.

Francuz na klupi Belgije, Rudi Garcia, isplatio se igrajući bez glavnih zvijezda – Lukaku, De Bruyne i Doku su počeli s klupe, a Đavoli su predstavili svoj najbolji fudbal u dosadašnjem dijelu prvenstva. S druge strane, čini se da je neki pravednik “bacio čini” na američke napadače, koji su većinu vremena proveli u izolaciji. Balogun je, doduše, imao dvije solidne šanse, ali mu je Courtois zaključao vrata.

Nova tragikomična greška Amerikanaca dogodila se u sudijskoj nadoknadi, kada je Richards izgubio loptu u vlastitom kaznenom prostoru, a Lukaku je dijagonalnim udarcem stavio “tačku na i” za velikih 4:1 za Đavole.

Belgija će četvrti put u historiji igrati četvrtfinale Svjetskog prvenstva, dva puta su prošli dalje (1986. i 2018.), ali protiv Furije niko se neće usuditi da ih nazove favoritima. SAD su samo dva puta probile granicu osmine finala – prvi put 1930. godine kada su stigle do bronzane medalje, a drugi put 2002. godine, kada su eliminisane u četvrtfinalu.

Poruka dana je: Kada političari igraju fudbal, stvari krenu po zlu. Jedan momak, 25-godišnji Charles de Ketelaere, mnogi izvan Belgije će slaviti kao spasitelja. SAD, predvođene Balogunom, ispadaju iz turnira, ali fudbal nije mrtav, iako je dvojac Trump-Infantino bestidno uperio revolver u njegovu sljepoočnicu.

(Kliker.info-Sportske novosti)