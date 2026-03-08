Stigla i zvanična potvrda : Iran imenovao Khameneijevog sina za novog vrhovnog vođu

“Khamneijevo ime kao iranskog vođe će se nastaviti”, rekao je član Iranske skupštine stručnjaka, tijela zaduženog za izbor sljedećeg vrhovnog vođe Irana, uoči objavljivanja imena.

S pravom se može reći da su oči svjetske javnosti bile usmjerene na ovaj izbor s obzirom na to da je riječ o najvažnijoj odluci koja se trebala donijeti kada je riječ o političkom establišmentu u Iranu.

Iranski vrhovni vođa ima ogromnu količinu autoriteta kada je riječ o unutrašnjim poslovima, vanjskoj politici i ratu koji se vodi nakon izraelsko-američkog napada.

Mojtaba Khamnei je tokom napada na kompleks u Teheranu izgubio majku, suprugu i jednu od sestara.

Iako se nikada nije kandidovao na izborima niti obavljao javnu funkciju, Mojtaba Khamenei je decenijama bio jedna od najuticajnijih figura u užem krugu svog oca.

Njegova moć se primarno temelji na bliskim vezama sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Karakteriše ga povučenost iz javnog života, a njegovo ime se u unutrašnjoj politici često vezivalo za sigurnosni aparat i mjere protiv demonstranata tokom protesta 2009. godine, kao i nedavnih nemira u januaru ove godine.

Njegov otac Ali Khamnei je ubijen u američko-izraelskom zračnom napadu 28. februara, prvog dana rata koji se proširio regionom tokom protekle sedmice.

SAD i Izrael su u nedjelju izveli nove vazdušne napade na stratešku infrastrukturu u Teheranu i okolini, uključujući skladišta nafte i postrojenja za rafiniranje, dok su izraelske snage proširile svoje operacije i van Irana.

(Kliker.info-agencije)