Steve Bannon za POLITICO: Trump u opasnosti od ‘vijetnamske zamke’ i uvlačenja u dublji rat s Putinom

“Ako ne budemo oprezni, to će se (Ukrajina, op.GN.) pretvoriti u Trumpov Vijetnam. To se dogodilo Richardu Nixonu. On je na kraju bio vlasnik rata i to je zapisano kao njegov rat, a ne kao rat Lyndona Johnsona (njegovog prethodnika, koji je Vijetnamski rat i započeo, op.GN.),” rekao je Bannon.