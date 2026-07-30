Nakon slučaja skrnavljenja vjerskih objekata u Međugorju, o kojem posljednjih dana ne prestaju reakcije u javnosti, oglasila se dugogodišnja aktivistica i nekadašnja urednica portala Tačno.net Štefica Galić. U opširnoj objavi osudila je napad na vjerske objekte, pozvala na istragu i sankcioniranje počinitelja, ali i upozorila na, kako navodi, politizaciju slučaja i širenje međunacionalnih tenzija prije nego što su poznate sve činjenice.

Na početku objave Galić podsjeća na godine koje je provela radeći u Međugorju, opisujući to mjesto kao prostor u kojem se susreću ljudi različitih uvjerenja i sudbina.

“Radila sam tamo dovoljno dugo da shvatim kako je to mjesto presjek cijelog svijeta. Tamo dolaze vjernici i nevjernici, sveci i grešnici, pošteni ljudi i kriminalci, zdravi i teško bolesni. Niko na čelu ne nosi natpis ko je i s kakvom namjerom dolazi”, napisala je.

Dodaje da je tokom tog perioda svjedočila i ljudskoj dobroti, ali i teškim tragedijama.

Govoreći o posljednjem incidentu, Galić ističe da svako skrnavljenje vjerskih objekata zaslužuje jasnu osudu.

“Naravno da treba osuditi svako skrnavljenje vjerskih objekata bilo gdje da se dogodi. To je primitivan čin, bez obzira ko ga je počinio, treba odgovarati”, poručila je.

Istovremeno je kritikovala različit odnos prema drugim slučajevima skrnavljenja spomenika i memorijalnih lokaliteta, navodeći da su u pojedinim slučajevima počinioci ostali nepoznati, kao na primjeru slučaja skrnavljenja Partizanskog spomen-groblja u Mostaru.

Posebno se osvrnula na reakcije koje su uslijedile neposredno nakon incidenta u Međugorju.

“Ali jednako tako treba osuditi i ono što je uslijedilo, jučerašnje histerično traženje krivca po nacionalnom ključu. Još nema činjenica, a već se podgrijavaju stare mržnje i upire prstom u cijeli jedan narod. Bošnjački. To nije ni pravda ni vjera. To je propaganda. To je mržnja”, napisala je.

U nastavku objave uputila je kritike dijelu političkih aktera za koje smatra da vjerske teme koriste za političke obračune.

“Najglasniji su, po običaju, oni političari kojima su puna usta Boga, domoljublja i morala, a od svega toga uzimaju samo ono što im odgovara. Na vjeru se pozivaju kada treba osuditi druge, ali ne i kada treba preispitati sebe”, navela je.

Prema njenim riječima, takva retorika godinama doprinosi podjelama u društvu.

“To je manipulacija koja traje godinama, koja vrijeđa i vjeru i zdrav razum. Umjesto da se ‘mole’ protiv mržnje, oni je uporno proizvode. To je možda najveće skrnavljenje od svih”, poručila je.

Objavu je zaključila pozivom da se sačekaju činjenice prije donošenja zaključaka i optužbi.

“Kad činjenice zamijenimo predrasudama, ne branimo ni vjeru ni pravdu, samo hranimo mržnju. Koja uvijek dobro dođe, pogotovo u predizborno vrijeme. Najlakše je tražiti krivca među ‘drugima’. Mnogo je teže sačekati istinu. Vjera bez istine postaje licemjerje, a pravda bez činjenica postaje progon”, zaključila je Galić.