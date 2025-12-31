State Department objavio mapu rizičnih zemalja : Pogledajte na kojoj se listi nalazi Bosna i Hercegovina

Američki State Department i za 2026. godinu nastavlja praksu objavljivanja redovnih preporuka za putovanja, pružajući svojim građanima uvid u to kakvi su bezbjednosni uslovi širom svijeta.

Ove smjernice pomažu američkim turistima u planiranju putovanja, ukazujući na destinacije koje se smatraju sigurnim, ali i na one koje treba izbjegavati zbog rizika od kriminala, terorizma, prirodnih katastrofa ili političke nestabilnosti.

Kako funkcioniše sistem upozorenja?

State Department koristi jednostavan sistem od četiri nivoa rizika, koji putnicima jasno daje smernice, bez namjere da se uvede zakonska zabrana putovanja:

Nivo 1 – Preduzmite uobičajene mjere opreza: Najniži nivo upozorenja, označava relativno sigurnu destinaciju, ali se savjetuje oprez. (Plava boja na karti)

Nivo 2 – Pojačajte oprez: Postoje povećani sigurnosni rizici, poput kriminala, terorizma ili političkih nemira. Putovanja su i dalje moguća, ali zahtijevaju dodatnu pažnju. (Žuta boja na karti)

Nivo 3 – Razmislite o novoj procjeni putovanja: Putovanja se ne preporučuju zbog ozbiljnih rizika, a američka vlada može imati ograničene mogućnosti pružanja pomoći. (Svijetlo-crvena boja na karti)

Nivo 4 – Ne putujte: Najviši nivo upozorenja, izdaje se za zemlje sa visokim rizikom po život, poput ratnih zona, nasilja ili terorizma. (Tamno-crvena boja na karti)

BiH i Srbija u nivou 2

Srbija, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina su u Nivou 2, gdje se savjetuje pojačan oprez, najčešće zbog kriminala ili političkih napetosti. U istoj kategoriji su i Francuska, Njemačka, Italija i Španija, zbog prijetnji od terorizma i povremenih građanskih nemira..

Sa druge strane, Hrvatska, zajedno sa Crnom Gorom i većinom zemalja Evropske unije, nalazi u Nivou 1, što znači da je destinacija sigurna za američke turiste, uz preporuku za uobičajeni oprez. U istoj kategoriji su i Slovenija, Austrija, Mađarska, ali i popularne destinacije kao što su Japan, Australija, Portugal i Kanada.

Međutim, uz Hrvatsku se u nekim izvještajima dodaje napomena o “povećanom sigurnosnom riziku”, što se obično odnosi na sitne oblike kriminala, poput džeparenja u turističkim centrima.

Najopasnije zemlje svijeta

Na vrhu liste, u Nivou 4, nalaze se zemlje pogođene ratom i teškom političkom nestabilnošću.

Među njima su Rusija i Ukrajina zbog tekućeg sukoba, Bjelorusija zbog podrške Rusiji u ratu i proizvoljnog hapšenja američkih državljana, kao i Avganistan, Iran, Irak, Sirija, Jemen, Somalija, Sudan, Južni Sudan, Libija, Mali i Venecuela.

Za ove države američka vlada upozorava da je pružanje pomoći građanima izuzetno ograničeno ili nepostojeće.

Ove preporuke nisu statične. Nivoi 3 i 4 pregledaju se najmanje svakih šest mjeseci, dok se niži nivoi analiziraju jednom godišnje, osim u slučaju iznenadnih događaja kao što su prirodne katastrofe ili politički prevrati.

Putnicima se savjetuje da prije konačne odluke uvijek provjere najnovije informacije kako bi putovanje bilo što sigurnije i ugodnije.

(Kliker.info-agencije)