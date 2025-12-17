Staša Košarac o Trgovskoj gori: Protestna nota Hrvatskoj “ležala” je 100 dana u Sarajevu, mislili su da je oštro napisana
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac komentarisao je pitanje Trgovske gore poručujući da već mjesecima upozoravaju Hrvatsku na sporne poteze u vezi s planom odlaganja radioaktivnog otpada na granici sa BiH. Naglasio je da konkretnih odgovora iz Zagreba nema, ali je isto tako uputio kritiku i neadekvatnoj reakciji iz bh. institucija.
Smatra da je Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno diplomatsko-konzularna mreža, moglo mnogo više da uradi.
“Svi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno radili kada je u pitanju Trgovska gora. Nisu. I to je činjenica. Prvi na listi je MVP, odnosno DKP mreža. Morali smo izvršiti diplomatski pritisak na Hrvatsku. Upozoravao sam, sazivali smo sastanke. Svaki put smo vrlo jasno rekli.Naravno, reći ću vam ovo: ozbiljan manipulator koji je danas prisutan ovdje jeste (Luigi) Soreca, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Napisao sam mu dopis i tražio od njega rješenje kada je u pitanju granični prijelaz Gradiška. Nikada nije odgovorio. Isto tako, u kontekstu Trgovske gore, krivica je i na Evropskoj delegaciji u BiH, koja nije dala podršku domaćim institucijama da se ovo pitanje kvalitetno riješi. Povlačilo se i govorilo da je to bilateralno pitanje s Hrvatskom”, naveo je Košarac.
Dalje je spomenuo da je i sam uputio više protestnih nota Hrvatskoj.
“Uputio sam više protestnih nota. Jednu od protestnih nota uputio sam 27. juna 2025. godine. Simptomatično je da je tek proslijeđena 2. oktobra. Sto dana protestna nota leži u Sarajevu. Gdje to ima, ljudi moji? Zadnju protestnu notu smo 9. septembra 2025. uputili, a odnosi se na protest u vezi s donošenjem zakona u Hrvatskom saboru. Još zvanično nismo dobili informaciju da li je proslijeđena. Nemam akt da je proslijeđena. Možda jeste, ali dajte nam akt – kada ste proslijedili protestnu notu. Javnost to treba da zna. Ne ulazim uopšte, ne želim to dovoditi na lični nivo. Ne želim to dovoditi u opšta politička dešavanja, odnose među partnerima, bivšim ili sadašnjim. Ne, apsolutno ne. Samo dajte da znamo da jeste”, naglasio je.
Smatra da se ne može ignorisati činjenica da su, kako kaže, u radu Koordinacijskog tijela za Trgovsku goru predstavnici Ministarstva vanjskih poslova.
“Jesu. Pa zašto se ne radi? Naravno, neko se neće složiti. Želim da pohvalim Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske. Na nivou Federacije BiH također postoji nadležno ministarstvo koje intenzivno radi na ovom pitanju, kao i svi ostali eksperti koji predano rade na tome, uključujući i članove bivšeg pravnog tima, sada ekspertskog tima, te Pravobranilaštvo koje priprema tužbu. I ovo je početak. Radit ćemo mi ovaj posao. Ovo što su oni uradili nije završena priča. To je dodatna motivacija da nastavimo dalje da radimo. Ovo nije završena priča i dodatna je motivacija da nastavimo dalje, ali moramo biti svi mobilisani”, dodao je.
Konstatovao je da pojedine institucije u BiH nisu dovoljno mobilisane po ovom pitanju.
“U ovom slučaju, konkretno, Ministarstvo vanjskih poslova nije dovoljno mobilisano. Ne ulazim u razloge zašto je to tako. Ali ponavljam: zašto sto dana stoji protestna nota? Mi nakon sto dana dobijamo obavijest da je 2. oktobra proslijeđena protestna nota koju smo uputili Ministarstvu vanjskih poslova 27. juna. Dajte malo brže da se radi”, poručio je Košarac.
Zatim je ispričao da je članica Koordinacionog tijela za Trgovsku goru uime Ministarstva vanjskih poslova, Ida Rašidbegović, 14. novembra obavijestila da je protestna nota zadržana jer je “oštra”.
“Takav pristup smatram nedopustivim. Ako neko ugrožava 250.000 ljudi, njihovo zdravlje i živote, prirodne ljepote Une, građane Republike Srpske i Federacije BiH, nećemo pisati ljubavna pisma. Kako drugačije nego oštro?”, upitao je Košarac te dodao da Hrvatska izbjegava saradnju s institucijama BiH, iako je, kako je naveo, na to obavezna prema ESPOO konvenciji.
Shodno tome, Košarac je najavio da će BiH intenzivirati aktivnosti putem angažovane međunarodne kancelarije i kroz punu primjenu ESPOO konvencije, ne isključujući ni mogućnost reciprociteta, iako smatra da to nije najbolje rješenje.
Na kraju govora o toj temi podsjetio je da je uputio pismo svim zastupnicima Hrvatskog sabora s apelom da ne glasaju za sporni zakon, ističući da ni građani Hrvatske, prema njegovim riječima, ne vjeruju u tvrdnje da će sve biti ekološki sigurno.
Košarac se tokom svog obraćanja medijima osvrnuo i na održavanje današnje sjednice Vijeća ministara sa koje je predsjedavajuća Borjana Krišto sa dnevnog reda povukla evropske zakone i osnivanje Ureda glavnog pregovarača BiH s EU.
Tako je kazao da predstavnici SNSD-a nisu blokirali rad Vijeća ministara, već da ne dozvoljavaju raspravu o pitanjima za koja ne postoji unaprijed jasno definisan stav institucija RS-a.
“Ne dozvoljavamo da budemo preglasani u Vijeću ministara BiH. Kada se raspravlja o zakonima i nacrtima zakona, možemo biti preglasani od bošnjačkih i hrvatskih ministara i taj materijal ide u Predstavnički dom. Koristimo poslovničku mogućnost da se tačke za koje znamo da će biti preglasane ne nađu na dnevnom redu u Vijeću ministara. Svaki put kada je postojao jasan i usaglašen stav institucija RS-a, ostvarivani su pomaci, možda mali, ali konkretni”, rekao je Košarac.
On je poručio da se prvo treba raditi o ukidanju izmjena Krivičnog zakona koje je nametnuo Christian Schmidt, visoki predstavnik u BiH, a za čije nepoštivanje je, podsjećamo, pravosnažno presuđen Milorad Dodik. Sasvim je jasno da će, ukoliko navedene izmjene budu ukinute Dodik biti slobodan čovjek i samim time bi mogao djelovati ponovo na političkoj sceni što je, evidentno, SNSD-u i cilj.
Također, Košarac je danas stavio do znanja da dok se te izmjene ne povuku članovi SNSD-a neće glasati za EU zakone i formiranje Ureda glavnog pregovarača čime se, kako je poznato, koči daljnji put BiH ka EU.
