Staša Košarac o Trgovskoj gori: Protestna nota Hrvatskoj “ležala” je 100 dana u Sarajevu, mislili su da je oštro napisana

“Svi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno radili kada je u pitanju Trgovska gora. Nisu. I to je činjenica. Prvi na listi je MVP, odnosno DKP mreža. Morali smo izvršiti diplomatski pritisak na Hrvatsku. Upozoravao sam, sazivali smo sastanke. Svaki put smo vrlo jasno rekli.Naravno, reći ću vam ovo: ozbiljan manipulator koji je danas prisutan ovdje jeste (Luigi) Soreca, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Napisao sam mu dopis i tražio od njega rješenje kada je u pitanju granični prijelaz Gradiška. Nikada nije odgovorio. Isto tako, u kontekstu Trgovske gore, krivica je i na Evropskoj delegaciji u BiH, koja nije dala podršku domaćim institucijama da se ovo pitanje kvalitetno riješi. Povlačilo se i govorilo da je to bilateralno pitanje s Hrvatskom”, naveo je Košarac.