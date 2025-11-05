Šta znači “zaokret” američke politike prema BiH: EU mora shvatiti poruku

Stalna predstavnica još jedne NATO saveznice, Danske, Christina Markus Lassen, iznijela je sličan stav. Ona je naglasila da su vlasti RS-a deeskalirale ustavnu krizu koju su izazvale povlačenjem dijela spornih zakona, ali da i dalje moraju poništiti druge neustavne akte. Danska je takođe izrazila nadu da će vanredni izbori zakazani za 23. novembar, na kojima će biti biran Dodikov nasljednik, biti održani mirno i pošteno, te je pozvala sve lidere u BiH da se istinski obavežu evropskom putu zemlje. Istakla je i da su, radi osiguranja stabilnosti, međunarodne institucije kao što su EUFOR i Kancelarija visokog predstavnika (OHR) i dalje ključne.