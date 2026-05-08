A meričke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja.

“Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove,” saopštila je vojska.

Fox News je objavio kako su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas, te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Do ovih napada je, prenosi Fox, došlo nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo “bijes među zemljama Zaljeva”.

Američki dužnosnici tvrde kako nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti kraju primirja. Dodali su da je Iran lansirao više projektila, dronova i malih brodova dok su tri američka razarača, Truxtun, Peralta i Mason, prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu.

“CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage,” dodaje se u izjavi.

Iranska strana je optužila SAD za kršenje primirja, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa. Neimenovani general iranske vojske tvrdi kako je iranska vojska ispalila četiri rakete na “neprijateljske jedinice” nakon američkog napada, ističući da je tim jedinicama nanijeta velika šteta, nakon čega su napustile to područje.

“Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu,” izjavilo je zapovjedništvo oružanih snaga.

Ovo nije prvi put da su dvije strane razmijenile vatru od početka primirja. U ponedjeljak je američka vojska priopćila da je uništila šest iranskih malih brodova i presrela iranske krstareće rakete i dronove.

Ozbiljna eskalacija

Kako u prvoj reakciji navodi BBC, incident u Hormuškom tjesnacu predstavlja ozbiljnu eskalaciju koja dodatno ugrožava primirje između SAD-a i Irana, staro tek četiri tjedna, no zasad i dalje nije jasno tko je prvi otvorio vatru.

Pentagon tvrdi da su razarači američke mornarice, koji su izlazili iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac, bili izloženi “neizazvanom” napadu iranskim raketama, dronovima i malim plovilima. Amerikanci su, tvrde, odgovorili udarima na iranska vojna postrojenja, uključujući lansirne položaje i zapovjedne centre. Time bi se vjerojatno mogla objasniti iranska izvješća o eksplozijama na kopnu, na otoku Qeshm i u lučkom gradu Bandar Abbasu, piše BBC.

Mornarica Iranske revolucionarne garde, međutim, tvrdi suprotno: da su sukob započeli Amerikanci, i to “agresijom” na iranski naftni tanker i još jedno plovilo. Na to su, prema vlastitim navodima, odgovorili raketnim i dronovskim napadima prema američkim brodovima.

Američki dužnosnici pokušavaju prikazati ovaj incident kao ograničenu razmjenu vatre koja ne znači obnovu rata, dok Teheran govori o američkom kršenju primirja.

Novo izbijanje sukoba između SAD-a i Irana dolazi nakon napetosti koje su uslijedile između Washingtona i arapskih saveznika u Zaljevu.

Naime, neki od njih, prema izvješćima, smatraju da SAD ranije ovog tjedna nije reagirao dovoljno odlučno kada je Iran otvorio vatru na Ujedinjene Arapske Emirate, kao odmazdu za sada obustavljenu vojnu operaciju predsjednika Trumpa, kojom se Hormuški tjesnac pokušalo ponovno otvoriti silom.

Kako podsjeća BBC, predsjednik Donald Trump je posljednjih dana izjavljivao da će rat u Iranu “brzo završiti”.

Washington se zalaže za memorandum o razumijevanju s Iranom koji se sastoji od 14 točaka, a koji bi mogao postaviti okvir za detaljnije pregovore o denuklearizaciji Irana.

U četvrtak je predsjednik SAD-a ponovno inzistirao na memorandumu, a istovremeno je potvrdio najnoviji sukob u Hormuškom tjesnacu.

„…nokautirat ćemo ih puno jače i puno nasilnije u budućnosti ako BRZO ne potpišu Sporazum!“, napisao je Trump na Truth Socialu.

Visoki član iranskog parlamenta odbacio je memorandum o razumijevanju od 14 točaka kao “listu želja”.

U međuvremenu, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova u srijedu je rekao da se razmatra najnoviji američki prijedlog te da će Teheran podijeliti svoja stajališta s pakistanskim posrednicima.

Najnovije reakcije iz Irana nakon okršaja u tjesnacu

Iranci će uskoro slaviti “veliku pobjedu” u ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, izjavio je u četvrtak prvi potpredsjednik Irana Mohammad Reza Aref, prenosi državna televizija Press TV.

“Uskoro ćemo održati proslavu naše pobjede, a sankcije i pritisci koji su proteklih godina nametani iranskom narodu bit će ukinuti velikom pobjedom iranskog naroda”, prenosi Press TV Arefove riječi.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su obje strane u četvrtak razmijenile vatru u Hormuškom tjesnacu. Ponavljamo, Iran optužuje SAD za kršenje primirja, dok Washington poručuje da ne želi eskalaciju te da prekid vatre i dalje ostaje na snazi.

