Objavljeni snimak telefonskog razgovora između Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića izazvao je brojne reakcije u javnosti. Sagovornici N1 smatraju da sadržaj razgovora pokazuje nastavak već viđenih političkih obrazaca, dok upozoravaju da ovakva retorika dodatno urušava političku kulturu i skreće pažnju sa problema koji opterećuju građane Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović ocijenio je da razgovor ne predstavlja ništa novo na domaćoj političkoj sceni. Nepovjerenje i tenzije

“Snimak razgovora gospodina Dodika i gospodina Izetbegovića pokazuje nešto što je već viđeno u bosanskohercegovačkom političkom životu u proteklih dvadeset pet, trideset godina. Očigledno je da je političko partnerstvo oživljeno i njegova funkcija je svakako u službi proizvodnje straha, nepovjerenja, tenzija i stvaranja napetosti pred izbore”, rekao je Todorović.

Smatra da se, uprkos javnom predstavljanju kao političkih protivnika, iza takve retorike krije međusobno političko jačanje.

“Mislim da svakom normalnom građaninu Bosne i Hercegovine treba biti jasno da se radi o dogovorenoj predstavi za naivne, gdje oni zapravo jedan drugoga hrane, ojačavaju političke projekte ovoga drugoga i istovremeno uklanjaju pažnju građana Bosne i Hercegovine od korupcije, urušavanja zdravstva, školstva, siromaštva i demografske katastrofe”, naveo je.

Govoreći o dijelovima razgovora u kojima se spominju prijetnje, Todorović tvrdi da je riječ o poznatom predizbornom obrascu.

“Prijetnje silom sračunate su na to da bi se stvorio jedan narativ, evo, Dodik to želi, kako je zapravo on ugrožen kao tobože najveći ili glavni Srbin, a preko njega i srpski narod u Bosni i Hercegovini. To je taj stari predizborni obrazac koji, nažalost, vidimo da se ponavlja i da se ponovo koristi”, rekao je.

Todorović smatra da je ovakav način političkog djelovanja uvreda za građane Bosne i Hercegovine, te poručuje da se politički lideri obraćaju biračima kao da će ponovo nasjesti na iste obrasce. Ključno pitanje

“Sada je suštinsko pitanje koje su ova dvojica političkih lidera postavili pred građane Bosne i Hercegovine sljedeće. Možda ću biti malo grub, ali oni nam žele reći: znamo da ste siromašni, znamo da živite loše, znamo da vaše porodice jedva sastavljaju kraj s krajem, ali istovremeno mislimo da ste vi prilično politički glupi, zaostali, primitivni, da ne kažemo idioti. Mislim da su oni zajedno pred građane Bosne i Hercegovine postavili jedno otvoreno pitanje – da li smo mi idioti?”, rekao je Todorović.

Predsjednik Strateškog odbora Koalicije “Pod lupom” Vehid Šehić kaže da mu je teško komentarisati ton i sadržaj objavljenog razgovora.

“Imam taj problem da mi je jako teško komentarisati primitivizam, populizam, da bi se stekla nekakva simpatija biračkog tijela. Da li je ovakav razgovor i način na koji se on vodi primjeren ljudima koji žele da se bave politikom?”, upitao je Šehić.

Dodao je da nije jasno zbog čega je snimak uopće objavljen te da se postavlja pitanje da li je riječ o nastavku političke kampanje zasnovane na diskreditaciji političkih protivnika.

“Nije mi jasno zašto se ovaj snimak pojavio u javnosti. Da li je to snimak koji treba da pokaže nešto što već gledamo duži vremenski period – tu prljavu kampanju zasnovanu na diskreditaciji političkog protivnika, ne nudeći građanima ništa”, rekao je.

Šehić smatra da ovakva retorika šalje pogrešnu poruku građanima i dodatno narušava povjerenje u politiku.

“Kada slušam ovakvu retoriku, ovakav način političke nekulture, najblaže rečeno, smuči se čovjeku. Ali izgleda da je to naša realnost u ovoj državi, jer je taj sistem vrijednosti davno urušen”, kazao je. Lični interes

Na kraju je ocijenio da bi politički lideri trebali afirmisati kulturu dijaloga, a ne, kako je rekao, suprotno.