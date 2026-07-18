Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su Memorandum o razumijevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj sigurnosti u okviru procesa strateškog dijaloga održanog u Vašingtonu, 17. jula. Susret američkih i srbijanskih zvaničnika otvorio je državni sekretar SAD Marco Rubio.

“Strateški dijalog”, koji SAD vode sa desetinama država svijeta kako bi produbile saradnju, obuhvata niz oblasti – od ekonomije, preko sigurnosti, do vanjske politike.

Kako se navodi u saopštenju State departmenta, Sjedinjene Države su pozdravile preliminarnu odluku Srbije da nastavi realizaciju hidroenergetskog projekta Đerdap III kao prvog projekta identifikovanog u okviru međuvladinog Sporazuma o energetici.

Ovaj projekat predstavlja značajnu investiciju u regionalnu energetsku infrastrukturu i korak ka energetski nezavisnijoj Srbiji.

Dvije zemlje pozdravile su najavu Izvozno-uvozne banke Sjedinjenih Država (EXIM Bank) o garanciji za kredit u iznosu od 50 miliona dolara za Telekom Srbija Grupu, namijenjen uvođenju 5G mreže u Srbiji korištenjem pouzdanih dobavljača, čime će biti unaprijeđena sigurnost i pouzdanost komunikacionih sistema Srbije.

Sigurnosna i odbrambena saradnja

Sjedinjene Američke Države i Srbija su potvrdile, kako se navodi u saopštenju State departmenta, zajedničku posvećenost očuvanju regionalnog mira i sigurnosti, te se obavezale na intenziviranje vojne saradnje.

Srbija je zatražila kupovinu američke vojne opreme, što će doprinijeti, kako je rečeno, većoj interoperabilnosti oružanih snaga i dodatno ojačati odnose razvijene kroz bilateralne i multilateralne vojne vježbe, te zajedničke mirovne misije.

Pored toga, State department je saopštio da je izdvojio 1,5 miliona dolara za nastavak saradnje na civilnom deminiranju radi uklanjanja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Dvije zemlje istakle su dvadeset godina bliske saradnje između Nacionalne garde Ohaja i Vojske Srbije u okviru Programa državnog partnerstva.

Nauka i tehnologija

Sjedinjene Države pozdravile su odluku Srbije da pristupi Sporazumu Artemis.

Riječ je o skupu principa koji promovišu transparentno, sigurno i odgovorno civilno istraživanje i korištenje svemira, čime će biti omogućeno proširenje mirnodopske saradnje u istraživanju dubokog svemira kroz razmjenu znanja i naučnih podataka.

Ostale bilateralne inicijative

U okviru Memoranduma o razumijevanju o zajedničkom finansiranju programa u oblasti obrazovanja obaveza Srbije je da godišnje izdvaja 300.000 dolara za proširenje. Program će omogućiti, kako se navodi, razmjenu i dodatne prilike vrhunskim studentima i naučnicima obje zemlje za predavanje i istraživački rad.

Sjedinjene Države su potvrdile i svoju posvećenost, formalizovanu tokom posjete podsekretarke za javnu diplomatiju Sarah Rogers u maju 2026. godine, učešću na Expo 2027 u Beogradu, prvoj specijalizovanoj svjetskoj izložbi koja će biti održana na Zapadnom Balkanu.

Sjedinjene Države, također, su pozdravile spremnost Srbije da razmotri pristupanje inicijativi “Najbolje prakse Vašingtonskih principa o umjetničkim djelima oduzetim tokom nacističkog režima”.

Srbija je najavila i namjeru da produbi odnose i saradnju sa Sjedinjenim Državama otvaranjem novih konzulata u Majamiju i San Francisku.

Šta je rekao šef srbijanske diplomatije?

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić u saopštenju za javnost je poručio da je u Vašingtonu počelo novo poglavlje u odnosima Srbije i Amerike.

“Razgovarano je o energetici, jer je veoma važno da nastavimo da jačamo našu energetsku bezbednost, da gradimo nove gasne koridore, nove elektroenergetske kapacitete i da nastavimo da gradimo našu putnu infrastrukturu kada je reč o saobraćaju, gde imamo partnerstvo sa američkim kompanijama, koje će nastaviti da jača i da se razvija”, rekao je, između ostalog, Đurić.

Kako je dan ranije rečeno iz State departmenta za Radio Slobodna Evropa, dijalog “odražava novo doba odnosa dvije zemlje”.

Istaknuto je i kako je “to znak predanosti obje zemlje proširenju i produbljivanju našeg partnerstva”.

“Kroz dijalog, Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze, te izgradnju prosperitetnije budućnosti”, ističe se u odgovoru iz State departmenta za Radio Slobodna Evropa.

Dodaje se i kako je američki državni sekretar Marco Rubio najavio 6. augusta prošle godine da će Sjedinjene Države održati prvi strateški dijalog između SAD-a i Srbije.

Šta je prethodilo odluci SAD?

O mogućem otpočinjanju strateškog dijaloga sa Srbijom govorilo se u augustu 2025. godine, ali do njega tada nije došlo.

Tada je opisano da bi dijalog trebalo da donese “novu eru” u odnosima – oživi političke veze, proširi poslovnu i odbrambenu saradnju, kao i saradnju na polju energetike i komunikacionih tehnologija.

Srbija od septembra 2024. sa SAD ima potpisan prvi strateški sporazum u oblasti energetike.

Zatim je u januaru ove godine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je SAD dala Srbiji dva “formalna zahteva” kako bi se otpočeo strateški dijalog – jedan politički i drugi vezan za energetiku. Međutim, nije precizirao detalje u vezi sa tim zahtjevima.

Vašington kao jedan od ključnih interesa na Zapadnom Balkanu vidi suzbijanje kineskog i ruskog uticaja.

Smanjenje energetske zavisnosti Zapadnog Balkana od Rusije našlo se među ciljevima američkog Zakona o autorizaciji nacionalne odbrane, usvojenog polovinom decembra.

U istom Zakonu se kao cilj navodi i smanjenje kineskog uticaja u ovoj regiji.

Takođe, SAD kao cilj vide i momentalni napredak u dijalogu Srbije i Kosova.

SAD, kako je navedeno, treba da podržavaju postizanje konačnog sporazuma Srbije i Kosova, koji će biti zasnovan na uzajamnom priznanju.

Još jedna od tema koja je obilježila odnose SAD i Srbije u posljednjih godinu i po dana jesu sankcije Naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog udjela u vlasništvu.

Američka administracija uvela je početkom 2025. sankcije NIS-u kako bi spriječila da Rusija prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini.

Više od godinu dana sankcije se odlažu, a otkako se mađarski MOL pojavio kao zainteresovani kupac, licenca Američke Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC) periodično se obnavlja.

Posljednji put je OFAC produžio licencu na još 30 dana 30. juna.

Pregovori o prodaji ruskog udjela u jedinoj naftnoj rafineriji u Srbiji i dalje su u toku.

Ruski vlasnici imaju 56,15 odsto vlasništva u NIS-u, od čega 44,85 pripada državnom Gaspromnjeftu.

Mađarski MOL i Vlada Srbije potpisali su 16. juna Ugovor između akcionara o budućem upravljanju Naftnom industrijom Srbije.

(Kliker.info-RSE)