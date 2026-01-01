Šta BiH čeka u 2026. godini – Pitali smo ChatGPT, a ovo su odgovori…
Bosna i Hercegovina u 2026. godinu ulazi s nizom otvorenih političkih, ekonomskih i društvenih pitanja, a neizvjesnost koja je obilježila završetak 2025. prenosi se i na mjesece koji dolaze. U pokušaju da sagledamo širu sliku i moguće pravce razvoja događaja, pitali smo ChatGPT, alat zasnovan na vještačkoj inteligenciji, šta našu zemlju realno očekuje u 2026. godini.
Odgovore prenosimo bez ikakvih intervencija:
1. Politička nestabilnost kao konstanta
Bosna i Hercegovina ulazi u 2026. bez riješenih ključnih političkih pitanja. Institucionalni odnosi na državnom nivou ostaju opterećeni blokadama, a dodatni pritisak stvara činjenica da neki izborni procesi iz 2025. još nisu pravno i politički zaključeni, posebno na entitetskom nivou u Republici Srpskoj.
To znači da će prva polovina 2026. proteći u znaku pravnih sporova, političkog nadmudrivanja i odgađanja odluka.
2. Izborna godina u sjeni kriza
2026. je opća izborna godina u Bosni i Hercegovini. To automatski znači:
- malo prostora za ozbiljne reforme
- jačanje populizma i nacionalne retorike
- fokus stranaka na kampanju, a ne na upravljanje
U takvom ambijentu, Vijeće ministara BiH i Parlamentarna skupština BiH funkcionisat će minimalno, uglavnom tehnički.
3. Evropski put: između papira i realnosti
Iako BiH formalno ostaje na evropskoj agendi, 2026. će pokazati koliko je reformska priča stvarna.
Ključni problemi ostaju:
- neprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava
- spora harmonizacija zakonodavstva
- stalni politički sukobi oko nadležnosti
Bez funkcionalnih institucija, evropski put će se u 2026. svesti na tehničke izvještaje i diplomatske poruke, bez suštinskog pomaka.
4. Ekonomija: skroman rast, skupi život
Ekonomski pokazatelji upućuju na:
- umjeren rast BDP-a
- nastavak inflatornog pritiska na hranu, energiju i stanovanje
- realni pad kupovne moći velikog dijela stanovništva
Plaće će rasti sporije od troškova života, a razlika između javnog i privatnog sektora dodatno će se produbljivati. Poseban problem bit će finansijska održivost javnih budžeta i novo zaduživanje.
5. Demografija i odlazak stanovništva
Ni 2026. ne donosi preokret:
- odlazak mladih i radno sposobnih se nastavlja
- tržište rada se prazni
- pojedini sektori već osjećaju hroničan nedostatak radne snage
Bez ozbiljnih demografskih i socijalnih politika, BiH će i dalje gubiti stanovništvo brže nego što se to priznaje u zvaničnim statistikama.
6. Sigurnost i međunarodni faktor
U kontekstu regionalnih i globalnih tenzija, BiH ostaje pod povećanim međunarodnim nadzorom.
Uloga međunarodne zajednice, uključujući EU i OHR, u 2026. neće slabiti, već će se prilagođavati političkim krizama na terenu.
Ukratko: 2026. godinu u Bosni i Hercegovini obilježit će:
- politička neizvjesnost
- izborna kampanja umjesto reformi
- ekonomski pritisak na građane
- formalni, ali spor evropski proces
- nastavak demografskog pada.
(Kliker.info-Oslobođenje)
