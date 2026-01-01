Šta BiH čeka u 2026. godini – Pitali smo ChatGPT, a ovo su odgovori…

Bosna i Hercegovina u 2026. godinu ulazi s nizom otvorenih političkih, ekonomskih i društvenih pitanja, a neizvjesnost koja je obilježila završetak 2025. prenosi se i na mjesece koji dolaze. U pokušaju da sagledamo širu sliku i moguće pravce razvoja događaja, pitali smo ChatGPT, alat zasnovan na vještačkoj inteligenciji, šta našu zemlju realno očekuje u 2026. godini.

Odgovore prenosimo bez ikakvih intervencija:

1. Politička nestabilnost kao konstanta

Bosna i Hercegovina ulazi u 2026. bez riješenih ključnih političkih pitanja. Institucionalni odnosi na državnom nivou ostaju opterećeni blokadama, a dodatni pritisak stvara činjenica da neki izborni procesi iz 2025. još nisu pravno i politički zaključeni, posebno na entitetskom nivou u Republici Srpskoj.

To znači da će prva polovina 2026. proteći u znaku pravnih sporova, političkog nadmudrivanja i odgađanja odluka.

2. Izborna godina u sjeni kriza

2026. je opća izborna godina u Bosni i Hercegovini. To automatski znači:

malo prostora za ozbiljne reforme

jačanje populizma i nacionalne retorike

fokus stranaka na kampanju, a ne na upravljanje

U takvom ambijentu, Vijeće ministara BiH i Parlamentarna skupština BiH funkcionisat će minimalno, uglavnom tehnički.

3. Evropski put: između papira i realnosti

Iako BiH formalno ostaje na evropskoj agendi, 2026. će pokazati koliko je reformska priča stvarna.

Ključni problemi ostaju:

neprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava

spora harmonizacija zakonodavstva

stalni politički sukobi oko nadležnosti

Bez funkcionalnih institucija, evropski put će se u 2026. svesti na tehničke izvještaje i diplomatske poruke, bez suštinskog pomaka.

4. Ekonomija: skroman rast, skupi život

Ekonomski pokazatelji upućuju na:

umjeren rast BDP-a

nastavak inflatornog pritiska na hranu, energiju i stanovanje

realni pad kupovne moći velikog dijela stanovništva

Plaće će rasti sporije od troškova života, a razlika između javnog i privatnog sektora dodatno će se produbljivati. Poseban problem bit će finansijska održivost javnih budžeta i novo zaduživanje.

5. Demografija i odlazak stanovništva

Ni 2026. ne donosi preokret:

odlazak mladih i radno sposobnih se nastavlja

tržište rada se prazni

pojedini sektori već osjećaju hroničan nedostatak radne snage

Bez ozbiljnih demografskih i socijalnih politika, BiH će i dalje gubiti stanovništvo brže nego što se to priznaje u zvaničnim statistikama.

6. Sigurnost i međunarodni faktor

U kontekstu regionalnih i globalnih tenzija, BiH ostaje pod povećanim međunarodnim nadzorom.

Uloga međunarodne zajednice, uključujući EU i OHR, u 2026. neće slabiti, već će se prilagođavati političkim krizama na terenu.

Ukratko: 2026. godinu u Bosni i Hercegovini obilježit će:

politička neizvjesnost

izborna kampanja umjesto reformi

ekonomski pritisak na građane

formalni, ali spor evropski proces

nastavak demografskog pada.

