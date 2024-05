Srpski političari iz BiH, Srbije i Crne Gore u Donjoj Gradini : Ovdje se dogodio genocid a ne u Srebrenici !

Srpski političari iz BiH, Srbije i Crne Gore u nedjelju su u Donjoj Gradini održali komemoraciju za žrtve koncentracijskog logora Jasenovac no pritom su ponovo višestruko uvećavali broj onih koji su tamo ubijeni a poslali su i poruke kojima su nijekali genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine.

Donja Gradina je mjesto na bosanskohercegovačkoj obali Save nasuprot Jasenovcu a u vrijeme postojanja jasenovačkog logora tamo su provođena pogubljenja zatočenika.

Vlasti Republike Srpske i Srbije, kao i svake godine do sada, tamo su organizirale svoje obilježavanje “dana sjećanja na žrtve genocida u Jasenovcu” uz tvrdnje kako je tamo tokom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine ubijeno 700 hiljada ljudi, unatoč tome što su do sada dokumentirani podaci o nešto više od 83 hiljada žrtava.

Spornu brojku od 700 hiljada ubijenih ponavljao je i Dodik uz tvrdnje kako su se u Hrvatskoj “stotinu godina oštrile sjekire” da bi se od 1941. godine počelo ubijati Srbe pa je sugerirao kako je hrvatski narod kolektivno kriv zbog zločina ustaša.

“Vrlo je malo pripadnika hrvatskog naroda koji se nisu solidarizirali sa zločinima ustaškog režima”, kazao je Dodik.

Najavio je kako će u Donjoj Gradini Srbija i RS napraviti svoj spomenik žrtvama Jasenovca kako “ne bi ograničavalo” način na koji će oni to ubuduće komemorirati.

Zazivao je jedinstvo svih Srba na području Balkana i žalio se zbog njihova statusa u Hrvatskoj, Crnoj Gori, na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji te je tvrdio kako se srpskom narodu bez dokaza pokušava nametnuti odgovornost za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine.

Negiranje genocida u Srebrenici

“Tamo se nije dogodio genocid a ovdje jest“, kazao je Dodik koji se obrušio i na Njemačku zbog sponzoriranja rezolucije o Srebrenici koju bi trebala usvojiti opća skupština Ujedinjenih naroda. Dodik je u nedjelju izveo zaključak kako je to zapravo nastavak iste politike Berlina još od Drugog svjetskog rata.

Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević govorio je o “podzemnim gradovima smrti” i stotinama hiljada onih koji su u njima pokopani kao i da se u Jasenovcu “od dječjih leševa pravio sapun”.

“Narod koji je ovo prošao ne može biti narod dželata nego narod žrtve”, ustvrdio je Vučević dodajući kako bi zbog toga oni koji Srbe optužuju za genocid u Srebrenici trebali za to izviniti.

Najavio je nastavak političke borbe Beograda za sprječavanje usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Andrija Mandić, predsjednik skupštine Crne Gore i jedan od čelnih prosrpskih političara u toj zemlji, komemoraciju je iskoristio kako bi se potužio na pritiske na Srbe u Crnoj Gori kao i najavu da će crnogorska vlada premijera Milojka Spajića u Ujedinjenim narodima podržati rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici.

“Uradit ćemo sve ujedinjeni kao srpski političari zajedno sa (pravoslavnom) crkvom da zaustavimo ovog premijera u jednoj lošoj i opasnoj namjeri”, najavio je Mandić iznoseći tezu kako je genocid počinjen samo u Jasenovcu a ne i u Srebrenici.

Na komemoraciji u Donjoj Gradini govorio je i Gideon Greif, izraelski istoričar poznat po poricanju genocida u Srebrenici, koji je također tvrdio kako je u Jasenovcu ubijeno 700 hiljada ljudi.

Pri tom je kazao kako bi trebalo osuditi svakoga tko umanjuje te brojke i tvrdi kako su one jedine istinite.

(Kliker.info-Hina)