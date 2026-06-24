Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21:00 u Sijetlu igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji – odlučujući meč grupne faze na Svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi trijumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Naši fudbaleri su na startu Mundijala odigrali neriješeno 1:1 protiv jednog od domaćina Kanade, dok su u drugom kolu poraženi od Švicarske rezultatom 1:4. Zmajevi su trenutno na trećem mjestu u grupi B sa jednim bodom i gol razlikom 2:5.

Pobjedom protiv Katara Zmajevima bi se otvorila mogućnost da sa četiri boda izbore nokaut fazu Mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Izabranici Sergeja Barbareza jučer su trenirali u Solt Lejk Sitiju, gdje su završili pripreme za jedan od najvažnijih mečeva na turniru. Atmosfera u taboru Zmajeva bila je na visokom nivou, a stručni štab je iskoristio posljednji trening za finalne taktičke detalje uoči duela sa Katarom u Sijetlu.

“Uvijek ima malih stvari, u ovako dugom turniru se dešava da poneki igrač fali dan-dva, ali ništa zabrinjavajuće. Svi će osim Tarika Muharemovića biti u igračkom kadru”, rekao je selektor Sergej Barbarez na pres konferenciji uoči utakmice.

“To što nas svrstavaju u favorite ne mijenja ništa pa tako i naš pristup kako ćemo igrati. Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da ima faza gdje se utakmica smiruje, malo se pusti protivnik radi raznih ideja. To nije uopšte problem nego zavisi i od protivnika i njihovog načina igre. Vidjeli ste danas da se svi brane, rijetko ko igra dugoročni presing. Ne moramo mi uvoditi novog veznog igrača da bi bili kreativni. Mi imamo dovoljno kreativnosti po bokovima i naprijed. Moramo biti u dobrom bloku blizu protivnika, biti agresivni i onda će kreativnost doći do izražaja. Imamo svoju ideju, želimo pobijediti kao i naš protivnik jer i njih pobjeda vodi dalje. Vidjećemo čija želja je veća i nadam se da ćemo to biti mi”, naglasio je Barbarez.

Treći i odlučujući meč naše reprezentacije igra se na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, u gradu Sijetlu, gdje se nalazi stadion “Lumen Field”, koji tokom FIFA Svjetskog prvenstva 2026. nosi naziv “Seattle Stadium”.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Katar igra se u 21:00 sati po našem vremenu (12:00 po američkom).

Glavni sudija je Jesús Valenzuela iz Venecuele.

(Kliker.info-BHRT)