Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv domaćina Kanade od 21 sat u Torontu počinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku u i Kanadi.
Utakmica već nosi epitet historijske u bh. nogometu.
Za izabranike selektora Sergej Barbarez ovo je drugo učešće na svjetskim smotrama nakon debija 2014. godine u Brazilu, dok Kanada pred svojim navijačima traži prvu pobjedu u historiji na Mundijalima.
Atmosfera u Torontu obećava pravi spektakl.
Očekuju se desetine hiljada navijača na tribinama, među kojima i veliki broj Bosanaca i Hercegovaca koji će pokušati pretvoriti stadion Toronto (kapacitet oko 45.000 mjesta) u mjesto snažne podrške Zmajevima.
U drugom meču naše grupe B na Mundijalu sutra od 21 sat sastaju see Švicarska i Katar
Zmajeve u drugom kolu 18. juna očekuje duel sa Švicarcima u Los Angelesu (SAD), također u 21 sat po našem vremenu.
Plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva osigurat će po dvije najbolje selekcije iz 12 grupa i osam najuspješnijih trećeplasiranih.
Himne Kanade i BiH izvode Alanis Morissette i Aleksandar Gajić. Našu himnu Gajić je izveo na violini.
Zmajeve s kapitenskom trakom predvodi Sead Kolašinac.
Traje ceremonija tokom koje su predstavljene zastave svih država-učesnica Mundijala.
Uoči početka utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu u Torontu došlo je do incidenta na tribinama stadiona. Do sukoba je došlo nakon što su redari pokušali ukloniti transparente BH Fanaticosa, najpoznatije navijačke grupe koja prati fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Situacija je u jednom trenutku eskalirala te je došlo do fizičkog sukoba između dijela navijača i redarske službe. Ipak, incident nije dugo trajao, a tenzije su se ubrzo smirile. Nakon toga redari su napustili dio tribine na kojem su bili smješteni bh. navijači.
Glavni sudija utakmice je 44-godišnji Argentinac Facundo Tello. Do sada je ove sezone Tello vodio 14 utakmica u svim takmičenjima i pokazao dva crvena kartona i 67 žutih, odnosno 4,78 po utakmici.
Amerikanac na klupi Kanade Jesse Marsch odlučio se za sljedeću startnu postavu: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Kone, Eustaqio, Millar, Larin, David.
Selektor Zmajeva Sergej Barbarez odlučio se za sljedeće igrače u prvih 11: Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Tahirović, Bašić, Memić, Bajraktarević, Demirović, Lukić.
Zmajevi u večerašnju utakmicu kreću bez svog kapitena i najboljeg strijelca u historiji Edina Džeke kojeg je selektor Sergej Barbarez ostavio na klupi.
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