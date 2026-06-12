Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv domaćina Kanade od 21 sat u Torontu počinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku u i Kanadi.

Utakmica već nosi epitet historijske u bh. nogometu.

Za izabranike selektora Sergej Barbarez ovo je drugo učešće na svjetskim smotrama nakon debija 2014. godine u Brazilu, dok Kanada pred svojim navijačima traži prvu pobjedu u historiji na Mundijalima.

Atmosfera u Torontu obećava pravi spektakl.

Očekuju se desetine hiljada navijača na tribinama, među kojima i veliki broj Bosanaca i Hercegovaca koji će pokušati pretvoriti stadion Toronto (kapacitet oko 45.000 mjesta) u mjesto snažne podrške Zmajevima.

U drugom meču naše grupe B na Mundijalu sutra od 21 sat sastaju see Švicarska i Katar

Zmajeve u drugom kolu 18. juna očekuje duel sa Švicarcima u Los Angelesu (SAD), također u 21 sat po našem vremenu.

Plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva osigurat će po dvije najbolje selekcije iz 12 grupa i osam najuspješnijih trećeplasiranih.

Himne Kanade i BiH izvode Alanis Morissette i Aleksandar Gajić. Našu himnu Gajić je izveo na violini.