Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odredio je početni sastav za utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Zmajevi će u jedan od najvažnijih mečeva u historiji reprezentacije istrčati u sastavu: Vasilj, Dedić, Muharemović, Katić, Radeljić, Kolašinac, Gigović, Šunjić, Alajbegović, Demirović, Džeko.

Sastav SAD-a: Freese, Robinson, Ream, Richards, Dest, Freeman, Tillman, Adams, McKennie, Pulišić, Balogun.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se od 02:00 sata po srednjoevropskom vremenu, a pobjednik će izboriti plasman u osminu finala, gdje ga čeka duel protiv Belgije ili Senegala.