Sretno Zmajevi : Barbarez odabrao početnih 11 za historijski duel protiv SAD-a
02 Jula
01:04 2026
Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odredio je početni sastav za utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.
Zmajevi će u jedan od najvažnijih mečeva u historiji reprezentacije istrčati u sastavu: Vasilj, Dedić, Muharemović, Katić, Radeljić, Kolašinac, Gigović, Šunjić, Alajbegović, Demirović, Džeko.
Sastav SAD-a: Freese, Robinson, Ream, Richards, Dest, Freeman, Tillman, Adams, McKennie, Pulišić, Balogun.
Komentari