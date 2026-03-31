Fudbalske reprezentacije BiH i Italije večeras u Zenici od 20:45 sati igraju finale baraža za SP 2026, a selektori oba tima su odbrali startne postave.

Barbarez se odlučio za ovih 11 igrača:

Vasilj, Memić, Muharemović, Katić, Kolašinac, Dedić, Šunjić, Bašić, Demirović, Džeko, Bajraktarević.

Sa druge strane za Italiju će igrati:

Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Mancini, Dimarco, Tonali, Locatelli, Barella, Politano, Retegui, Kean.