hamburger-icon

Kliker.info

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Sretno Zmajevi : Barbarez i Gattuso odredili sastave za veliko finale, Alajbegović na klupi !

31 Marta
19:53 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

 

Fudbalske  reprezentacije BiH i Italije večeras u Zenici od 20:45 sati igraju finale baraža za SP 2026, a selektori oba tima su odbrali startne postave.

Barbarez se odlučio za ovih 11 igrača:

Vasilj, Memić, Muharemović, Katić, Kolašinac, Dedić, Šunjić, Bašić, Demirović, Džeko, Bajraktarević.

Sa druge strane za Italiju će igrati:

Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Mancini, Dimarco, Tonali, Locatelli, Barella, Politano, Retegui, Kean.

 

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku