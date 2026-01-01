hamburger-icon

SRETNA NOVA 2026. GODINA

01 Januara
04:57 2026
Svim našim čitaocima, poslovnim parterima i saradnicima, ma gdje da su , želimo sretnu, mirnu i uspješnu Novu 2026. godinu.

Neka mir vlada svijetom, a kada je u pitanju naša domovina Bosna i Hercegovina, želimo da nam Nova godina iznjedri nove i uspješne političke snage spremne da odbrane  teritorijalni integritet zemlje i  donesu neophodne ustavne promjene što je pretpostavka za uspostavljanje normalne države.

U to ime živi i zdravi bili !!!

Redakcija portala  Kliker.info

