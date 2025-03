Srbija uputila protestnu notu INTERPOL-u zbog Dodika i Stevandića

Nakon što je Sud Bosne i Hercegovine zatražio raspisivanje Interpolove potjernice za Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske i Nenadom Stevandićem, predsjednikom Narodne skupštine RS osumnjičenim za rušenje ustavnog poretka BiH jer su prelazili granice, a neki se od njih i nalaze van naše države, oglasila se vlast Srbije.

Tako je potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da su Milorad Dodik i Nenad Stevandić državlјani Republike Srbije, dodajući “da međunarodne potjernice na koje se BiH poziva još nisu prošle kontrolu Generalnog sekretarijata Interpola u pogledu ispunjenosti uslova za njihovo objavlјivanje, te da same ne predstavlјaju osnov za postupanje.

“Republika Srbija čvrsto i odlučno štiti prava i interese svojih državlјana, kako na domaćem, tako i na međunarodnom nivou. Naša država je posvećena očuvanju suvereniteta i lјudskih prava svojih građana, prepoznajući da je zaštita svakog pojedinca temelј naših međunarodnih obaveza. I Milorad Dodik i Nenad Stevandić su državlјani Republike Srbije, a međunarodne potjernice na koje se BiH poziva, još nisu prošle kontrolu Generalnog sekretarijata Interpola u pogledu ispunjenosti uslova za njihovo objavlјivanje, te same ne predstavlјaju osnov za postupanje”, naveo je Dačić.

Dalje je navedeno da “s obzirom na činjenicu da se radi o državlјanima Srbije, INTERPOL Beograd je uputio Generalnom sekretarijatu INTERPOL-a protestnu notu” jer je, kako su naveli, u zahtjevima za raspisivanje međunarodnih potjernica prekršen član 3. Statuta INTERPOL-a koji glasi:

“U Organizaciji je strogo zabranjena bilo kakva aktivnost ili intervencija u pitanjima ili slučajevima koji imaju političku, vojnu, versku ili rasnu pozadinu”.

“Generalni sekretarijat INTERPOL-a je potvrdio prijem našeg protesta, i naveo da će ga uzeti u razmatranje, kao i da će nas o rezultatima razmatranja blagovremeno obavijestiti. Ističem da se Srbija u svakom trenutku zalaže za poštovanje međunarodnih normi, ali u isto vrijeme neće dozvoliti da se bilo koji pokušaj ugrožavanja prava naših državlјana od strane drugih država ili međunarodnih tijela. Srbija je odlučna da nastavi da se bori za svoja prava i prava svojih građana na globalnoj sceni, uz poštovanje međunarodnih pravnih okvira, u skladu sa sopstvenim vrijednostima i principima.”, poručio je Dačić.

Međutim, Srbija je obavezna izručiti Dodika BiH ukoliko se raspiše Interpolova potjernica, a na osnovu Ugovora o izručenju koji je zaključen između Srbije i Bosne i Hercegovine 2013. godine, a koji u članu 8 stav 1 propisuje da i to da izručenje, u ovom kontekstu, Milorada Dodika ne sprečava ni činjenica da on ima dvojno državljanstvo, odnosno da ima i državljanstvo Srbije.

To što je on državljanin i Srbije ne sprečava izručenje Bosni i Hercegovini jer je on u Sarajevu optužen za krivično djelo napad na ustavni poredak, gdje je kao najmanja kazna propisan zatvor u trajanju od pet godina, a upravo je ugovorom između Srbije i BiH propisano da će država ugovornica izručiti i svoje državljane ako su u drugoj državi ugovornici osumnjičeni za krivična djela za koja je propisana najmanja kazna od pet godina, što ovdje upravo jeste slučaj.

Podsjetimo, Sud Bosne i Hercegovine zatražio je raspisivanje međunarodne potjernice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine RS Nenadom Stevandićem, nakon što su prešli državnu granicu, a poznato je da je za njima raspisana unutrašnja potjernica.

Podsjećanja radi, Milorad Dodik je u ponedjeljak, prvi put otkako je izdat nalog za njegovo hapšenje, prešao državnu granicu Bosne i Hercegovine. Time je, kako je i ranije s pravne strane pojašnjeno, otvorena mogućnost da se pokrene procedura izdavanja međunarodne potjernice. Nakon kratkog zadržavanja u Srbiji, Dodik je odmah nastavio put prema Izraelu, gdje se trenutno i nalazi.

Iz Granične policije BiH su saopćili da je pokrenuta istraga o načinu na koji je Dodik uspio prijeći granicu, posebno jer se pojavljuju informacije da je njegova pratnja pod rotacionim svjetlima prešla granični prijelaz Rača bez uobičajenog zaustavljanja.

Sličan slučaj zabilježen je i sredinom marta, kada je predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić napustio zemlju u pravcu Srbije na dan masovnih studentskih protesta 15. marta. Nekoliko dana kasnije vratio se u BiH, ali način njegovog povratka ostao je nepoznat javnosti.

Dodik i Stevandić, zajedno s premijerom entiteta RS Radovanom Viškovićem, osumnjičeni su u predmetu koji vodi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a odnosi se na krivično djelo podrivanja ustavnog poretka. Za njih je nedavno izdat nalog za hapšenje, ali je procijenjeno da bi klasična procedura privođenja nosila previsok sigurnosni rizik.

Također, važno je istaći da Višković za sada nije prelazio državnu granicu pa je to i razlog zbog čega za njega nije zatraženo raspisivanje Interpolove potjernice.

(Kliker.info-N1)