“General Mladić je general i znaju se protokoli. Zna se i njegova uloga, ali i ono što pripada generalu Mladiću to će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da Republika Srpska je ovdje neko ko ne odlučuje, porodica će odlučiti i o mjestu na kojem će biti sahranjen jer to jeste stvar njegove porodice”, rekao je Vujić za Alternativnu televiziju (ATV) iz Banja Luke.

Kazao je da će transport tijela zločinca Mladića biti obezbijeđen od strane Republike Srbije.

“Očekujemo od Mehanizma da nam da određeni vremenski okvir koje su procedure i koji su koraci koje treba da preduzmemo. Spremni smo da ukoliko bi rekli da dođemo sutra ujutru, bili bi u Hagu i preuzeli tijelo generala Mladića”, rekao je Vujić.

Najveći ratni zločinac na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata Ratko Mladić preminuo je danas u 84. godini života u pritvoru u bolnici u Hagu, u Nizozemskoj.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu zločinac Mladić bio je komandant Glavnog štaba bivše Vojske Republike Srpske.

Prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo ga je 22. novembra 2017. godine za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, i izreklo mu kaznu doživotnog zatvora.

Žalbeno vijeće Mehanizma suda u Hagu potvrdilo je 8. juna 2021. godine njegove osuđujuće presude i kaznu.

Bit će zanimljivo vidjeti i kako će reagovati institucije Evropske unije (EU) kojoj se Srbija želi priključiti, nakon što ova zemlja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca sahrani uz državne i vojne počasti?! Ništa manje neće biti zanimljivo ni mišljenje i potezi Sjedinjenih Američkih Država (SAD) čiji su kongresmeni danas zaprijetili sankcijama predsjendiku Aleksandru Vučiću i vlastima Srbije, između ostalog, i zbog nepoštivanja vladavine prava.

(Kliker.info-Vijesti)