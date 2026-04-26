Uoči međunarodnog sastanka u Ženevi, spor između BiH i Hrvatske oko odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ulazi u novu fazu. Dok Hrvatska nastavlja s projektom, vlasti u BiH tvrde da su prekršene međunarodne konvencije i najavljuju pravnu bitku pred međunarodnim tijelima.

Za 14. maj u Ženevi zakazan je sastanak na kojem će dvije strane iznijeti svoje argumente pred međunarodnim tijelima. Dok hrvatske institucije za sada ne odustaju od ovog projekta, uvjeravajući da se projekt provodi u skladu s domaćim i međunarodnim propisima, vlasti u BiH sada tvrde da je Hrvatska prekršila ESPO i Aarhušku konvenciju.

„Preporuka Odbora zatražena je u vezi s poštivanjem Arhuske konvencije od strane Hrvatske u vezi s projektom. U priloženoj komunikaciji prikazano je da su postupci Republike Hrvatske rezultirali, između ostalog, neadekvatnim pristupom informacijama o okolišu za pogođenu javnost u BiH. Osim toga, ti postupci su ograničili javno učešće od strane BiH, potkopavajući povjerenje u proces donošenja odluka, ograničavajući identifikaciju potencijalnih rizika za okoliš i kršeći brojne druge međunarodne obaveze prema Arhuskoj konvenciji“, navodi se u saopštenju Ministarstva okoliša i turizma Federacije.

Državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac kaže da Bosna i Hercegovina neće odustati u ovom slučaju. Kako je istakao, tim iz BiH, sastavljen od predstavnika svih relevantnih institucija s međunarodnim pravnim timom, aktivno radi na pripremama za suočavanje u Ženevi.

„Obavijestili smo nadležni Odbor Arhuske konvencije da je Hrvatska prekršila ovu konvenciju, koja građanima garantuje pravo na pristup informacijama, učešće u donošenju odluka i sudsku zaštitu u pitanjima okoliša“, napisao je Košarac na društvenim mrežama.

Aarhus centar smatra da Bosna i Hercegovina mora iskoristiti sve međunarodne mehanizme u slučaju Trgovska Gora. Smatraju da saslušanje u Ženevi daje Bosni i Hercegovini priliku da međunarodnim tijelima ukaže na kršenja prava.

“Realno je očekivati ​​da se na Hrvatsku može izvršiti snažan međunarodni pritisak da zaustavi daljnje aktivnosti dok se ne provedu legalne i transparentne prekogranične procedure”, rekla je Azra Šehić Kustura iz Udruženja “AArhus centar u BiH”.

Ukoliko se to ipak ne desi, Bosna i Hercegovina mogla bi preuzeti dodatne pravne mehanizme, najavljuje načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača.

