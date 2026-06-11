Svjetsko prvenstvo 2026. godine i zvanično je počelo spektakularnom ceremonijom na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju, gdje su desetine hiljada navijača uživo svjedočile početku najvećeg sportskog događaja na planeti.

Organizatori su priredili impresivan program kojim je otvoreno 23. izdanje Mundijala, a stadion je bio ispunjen muzikom, svjetlosnim efektima i simbolikom koja slavi fudbal i različite kulture svijeta. Boginja trofeja i spektakularna koreografija

Ceremonija je započela atraktivnim performansom u kojem je predstavljena monumentalna figura “boginje”, simbolično posvećena trofeju namijenjenom budućem prvaku svijeta.

Uz raskošnu koreografiju i vizuelne efekte, na teren su potom izašli reprezentativci Južne Afrike, dok su ih nogometaši domaćeg Meksika dočekali pred ispunjenim tribinama kultne Aztece.

Atmosfera na stadionu od samog početka bila je na nivou velikog svjetskog spektakla.

Muzičke zvijezde zagrijale publiku

Prije glavnog nastupa publiku su zabavljala neka od najvećih imena latinoameričke muzičke scene.

Na pozornici su se pojavili članovi legendarnog meksičkog benda Maná, venezuelanski pjevač Danny Ocean te kolumbijska zvijezda J Balvin.

Njihovi nastupi dodatno su podigli atmosferu među navijačima koji su s velikim nestrpljenjem čekali početak turnira.

Među prvim zastavama na terenu zavijorila se ona Bosne i Hercegovine.

Shakira ponovo zaštitno lice Mundijala

Vrhunac ceremonije uslijedio je kada su na scenu izašli Shakira i Burna Boy. Kolumbijska superzvijezda i nigerijski muzičar premijerno su izveli službenu himnu Svjetskog prvenstva 2026., što je izazvalo oduševljenje na stadionu, ali i među milionima gledalaca širom svijeta.

Shakira je još jednom potvrdila poseban odnos sa svjetskim prvenstvima, a njen nastup bio je jedan od najemotivnijih trenutaka večeri.

Vatromet označio početak borbe za svjetski tron

Po završetku muzičkog programa nebo iznad Mexico Cityja obasjao je spektakularan vatromet koji je simbolično označio početak jednomjesečne borbe za najprestižniji trofej u svjetskom fudbalu.

Nakon ceremonije sve je bilo spremno za prvi susret turnira između domaćina Meksika i selekcije Južne Afrike.