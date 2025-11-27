Spektakularna noć u Ligi prvaka: Bajraktarević i PSV osramotili Liverpool, Arsenal srušio Bayern za lidersku poziciju

Svi ljubitelji Lige prvaka su večeras mogli uživati u još jednim spektakularnim predstavama nogometnih velikana širom Evrope.

Naime, peto kolo najelitnijeg klupskog takmičenja je donijelo veliku dramu, te pravu golijadu.

Za večeras je bilo na rasporedu ukupno devet susreta, posljednjih u ovom kolu.

Dva su odigrana u ranijem terminu, gdje je Kopenhagen slavio protiv Kairata 3:2, dok je Pafos ponovo iznenadio i remizirao sa Monacom 2:2.

Od 21:00 sat smo uživo na našem portalu svjedočili pravom nogometnom spektaklu.

Arsenal je na svom stadionu srušio Bayern sa 3:1, dok je PSG petardom (5:3) isprašio Tottenham iz Pariza.

Real je na kraju upisao tijesnu pobjedu protiv sjajnog Olympiacosa 3:4, a Atalanta se prošetala Frankfurtom sa 0:3.

Sporting je u Lisabonu rutinski riješio belgijski Brugge sa 3:0, dok je Atletico u Madridu slavio sa 2:1 u finišu meča.

Najveća senzacija večeri se desila na Anfieldu, gdje je Bajraktarevićev PSV osramotio Liverpool pred njihovim navijačima sa 1:4.

Eh sad krenimo redom.

LONDON

Na Emiratesu smo gledali okršaj dva od trenutno najboljih evropskih timova, a Arsenal je nakon ove pobjede zaslužio prvo mjesto na tabeli, osamivši se na vrhu. Utakmicu su bolje otvorili domaći, prijeteći u nekoliko navrata – Saliba je imao dvije šanse, a Trossard jednu, no Bayern se uspješno branio.

Najbolju priliku u prvom dijelu imao je Arsenal u 59. minuti nakon prekida, kada je Mosquera glavom šutirao sa četiri metra, ali je Neuer izveo čudesnu intervenciju. Dvije minute kasnije, Rice je izašao sam pred golmana Bayerna, Neuer je ponovo odbranio, a lopta je zatim pogodila Saku i otišla pored gola.

Veliku promjenu donosi Madueke, koji je pratio akciju, ušao ispred Laimera i pogodio za 2:1, izazvavši eksploziju oduševljenja na tribinama. Konačni udarac Bayern doživljava u 76. minuti, kada Neuer griješi i na 35 metara poklanja loptu Martinelliju, a Brazilac ne promašuje i postavlja konačnih 3:1.

LIVERPOOL

Za razliku od Arsenala, Liverpool nastavlja niz katastrofalnih rezultata. Na Anfieldu su doživjeli težak poraz od PSV-a rezultatom 4:1. Naš reprezentativac Esmir Bajraktarević ušao je u finišu i upisao asistenciju za posljednji gol gostiju.

PARIZ

Golijadu večeri priredili su PSG i Tottenham na Parku prinčeva. Aktuelni evropski prvak slavio je rezultatom 5:3. Tottenham je poveo golom Richarlisona u 35. minuti, da bi Vitinha u finišu prvog dijela izjednačio na 1:1. U nastavku su gosti poveli golom Kola Muanija, ali PSG postiže potpuni preokret preko Vithine, Ruiza i Pacha za 4:2. Kolo Muani je smanjio na 4:3 u 72. minuti, da bi Vitinha četiri minute kasnije postavio konačnih 5:3.

ATINA

Real Madrid je na domaćem terenu savladao Olympiakos rezultatom 4:3, a sjajni Kylian Mbappe bio je apsolutni junak susreta, postižući sve golove za svoj tim.

Madriđani su utakmicu otvorili šokantno, primivši pogodak već u 8. minuti kada je Chiquinho iznenadio Andriyja Lunina preciznim šutom s 20-ak metara. Međutim, od 22. minute francuski napadač preuzima glavnu ulogu. Mbappe je najprije izjednačio nakon asistencije Viniciusa, a dvije minute kasnije glavom, nakon asistencije Arde Gulera, donosi Realu prednost. Hat-trick kompletira u 29. minuti, asistencijom Eduarda Camavinge.

Olympiakos se vraća u igru golom Mehdi Taremija u 52. minuti, ali Mbappe im “odgovara” u 60. svom četvrtim pogotkom, ponovo na asistenciju Viniciusa. Grci ipak uspijevaju dodatno zakomplicirati situaciju u 81. minuti kada Ayoub El Kaabi postiže posljednji gol utakmice. Real Madrid sada ima 12 bodova, dok Olympiakos ostaje na dva, koliko je imao i prije ovog meča.

MADRID

U istom kolu, Atletico Madrid je na svom Wanda Metropolitano stadionu u dramatičnoj završnici pobijedio Inter iz Milana 2:1. Argentinski napadač Julian Alvarez donio je prednost Jorgandžijama već u 9. minuti, a Inter je izjednačio početkom drugog poluvremena, u 52., golom Piotra Zelenskog. Konačni trijumf domaćina osigurao je Jose Maria Gimenez u 93. minuti.

Ovom pobjedom Atletico Madrid se popeo na 11. mjesto u grupi, dok je Inter porazom pao na četvrtu poziciju.