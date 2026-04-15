Fudbaleri Atletica izborili su plasman u polufinale Lige prvaka nakon što su u dvomeču bili uspješniji od Barcelone. Nakon pobjede 2:0 u gostima, večerašnji poraz od 2:1 na Metropolitanu nije im ugrozio prolazak dalje.

Barcelona je sjajno otvorila utakmicu i već u četvrtoj minuti stigla do vodstva – Yamal je pogodio nakon asistencije Torresa. Isti igrač bio je u centru pažnje i u 24. minuti, kada je na dodavanje Olma udvostručio prednost gostiju i poravnao ukupan rezultat na 2:2.

Ipak, odgovor domaćih stigao je vrlo brzo. Samo sedam minuta kasnije Lookman postiže izuzetno važan pogodak za Atletico, pa se na odmor otišlo s rezultatom 2:1.

Katalonci su i u nastavku krenuli ofanzivno. U 55. minuti Torres je ponovo zatresao mrežu, ali je njegov gol poništen nakon VAR provjere zbog ofsajda.

Ključni trenutak utakmice desio se u 79. minuti kada je Garcia dobio direktan crveni karton zbog oštrog starta kao posljednji igrač odbrane. S igračem manje Barcelona nije imala snage da dodatno zaprijeti i vrati se u dvomeč.

Do kraja se rezultat nije mijenjao, pa su domaći navijači mogli početi slavlje plasmana u polufinale.

Atletico će za finale igrati protiv boljeg iz duela Sportinga i Arsenala, u kojem londonski tim nakon prvog susreta ima minimalnu prednost od 1:0.

Nakon pobjede od 2:0 u prvom susretu u Parizu, PSG je identičnim rezultatom slavio i večeras na Anfieldu, čime je potvrdio plasman u polufinale Lige prvaka.

Iako su branili dva gola prednosti, Parižani se nisu povukli – naprotiv, odigrali su još jednu sigurnu utakmicu i upisali novu pobjedu.

Prva ozbiljnija prilika viđena je u 17. minuti kada je Dembele pokušao, ali je šutirao preko gola. U 31. minuti zaprijetio je Kerkez, no Safonov je bio siguran na golu gostiju. To su ujedno bile i najzanimljivije situacije u prvom poluvremenu.

Liverpool je zaprijetio početkom nastavka – Gakpo je u 49. minuti dobro šutirao, ali je golman PSG-a ponovo bio na visini zadatka. U 65. minuti činilo se da je dosuđen penal za domaće nakon starta Pacha, ali je VAR poništio tu odluku.

Novi pokušaj imao je Ngumoha u 71. minuti, no Safonov je i tada odbranio.

Pitanje pobjednika riješeno je minut kasnije kada je Dembele preciznim udarcem sa ruba kaznenog prostora doveo PSG u vodstvo. Konačnih 2:0 postavljeno je u sudijskoj nadoknadi – Barcola je asistirao, a Dembele svojim drugim golom potvrdio trijumf.

PSG će u polufinalu igrati protiv boljeg iz dvomeča Bayerna i Real Madrida.

