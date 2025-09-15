Spektakl u Rigi : Njemačka u neviđenom trileru osvojila EuroBasket!

Njemačka je spojila naslov svjetskog prvaka s naslovom europskog prvaka, Njemačka je ponovno odigrala 40 vrhunskih minuta, u punom ritmu, pa je Turska u finala poklekla. Njemačka je svladala Tursku s 88:83 i iz razloga jer je na koncu imala match-winnera. On je bio Dennis Schröder. Iako je njemački play ubacio samo dva slobodna bacanja u prvom dijelu, upravo je on uzeo cijelu utakmicu na sebe u završnici.

Pogodio je Schröder užasno težak lijevi ulaz na ulasku u posljednju minutu za vodstvo Njemačke od 84:83. Turski napad nije išao preko Shanea Larkina, nego je pick odigrao Kenan Sipahi i gurnuo asist na Alperena Šenguna, a ovaj je promašio zicer. Njemačka je otišla u novi napad, a njega je Schröder realizirao tako da je pogodio dugu dvojku iz driblinga za 86:83. Turska je imala minutu odmora. Nakon nje je Larkin pokušao da šuta za tri, ali je proslijedio loptu na Šenguna koji je opalio tricu preko ruke i promašio da bi Schröder još pogodio dva penala za 88:83 i europsko zlato.

Njemačka je izdržala puno toga u ovoj utakmici. I sjajno otvaranje Turske, u kojemu je reprezentacije Ergina Atamana povela s 13:2. No, Nijemci su vrlo brzo, već u sljedećih nekoliko minuta vratili sve na početak. Ideja za branjenje Alperena Šenguna bila je obrana jedan na jedan, pa njemački stožer nije tu ponovio grešku Vassilisa Spanoulisa, a Šengun je na koncu ubacio 28 poena, ali je podijelio samo tri asista. No, Nijemci ga posve izmorili do konca, taj ludi ritam valjda je u uzrokovao dva promašaja u zadnjoj minuti momka koji je obilježio ovaj Eurobasket. Kao što će ostati i upitno zašto Turci na kraju nisu igrali na Larkina…

Ali, Turci su imali Šenguna, imali su i sjajnog Larkina, pa i Cedija Osmana te su se držali do samog kraja u vrlo izglednoj poziciji. Nijemci su bili bez ozbiljnog doprinosa Schrödera u realizaciji u prvom dijelu, ali tu veliki posao obavio Franz Wagner. I Isaac Bonga koji je bio vrlo opasan na šutu, ali i poslovično sjajan u obrani. Bonga je do kraja otišao i na dvadeset poena…

U nastavku se razigrao Schröder, Bonga je i dalje davao, šut je služio Andreasa Obsta, a ritam nije padao. Sjajna obrana, skok, puno kontri u leđa. Nijemci su samo čekali kad će turska kvaliteta jednostavno popustiti. Da, dogodio se na koncu Schröder, ali treba tu spomenuti i sjajnu tricu Daniela Theisa na ulasku u zadnje dvije minute, onda i veliki skok u napadu Bonge, obranu na koncu…

Njemačku je do zlata doveo Alan Ibrahimagić, trener u Savezu, koji je igrom slučaja uskočio na klupu nakon što se razbolio Alex Mumbrú. Doduše, Nijemci su igrali po sistemu Mumbrúa i to će svi računati, ali velika je ovo stvar i za Ibrahimagića, čovjeka koji se rodio u Beogradu, ali je iz Zvornika, odakle potječe, još kao klinac stigao u Njemačku.

Nijemci su osvojili Eurobasket na isti način na koji su postali svjetski prvaci u Manilli. S devet pobjeda, bez poraza. Usput u zadnja četiri ljeta imaju i broncu s Eurobasketa u Berlinu, ali i četvrto mjesto s Igara u Parizu. Mogli su i lani u Parizu igrati finale da su u polufinalu imali malo bolje suđenje protiv Francuza…

Sve to govori o kakvoj se generaciji igrača radi. Najvećoj u njemačkoj povijesti, bez sumnje.

Ergin Ataman je uoči finala govorio kako je najbolji trener u Europi posljednjih deset godina, jer ima tri naslova klupskog prvaka Europe. Ovaj je izgubio s reprezentacijom, a u završnici, kad se sve lomilo, nije se tu vidjela ruka trenera, nego je Turska odigrala stihijski. Ovaj put nije išlo.

Zlato za Njemačku, srebro za Tursku, bronca za Grčku.

Ta Njemačka, inače, već od studenog zaigrat će u istoj kvalifikacijskoj skupini za odlazak na SP s Hrvatskom. I koncem veljače stiže nam u goste…