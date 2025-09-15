Spektakl u Rigi : Njemačka u neviđenom trileru osvojila EuroBasket!
Njemačka je spojila naslov svjetskog prvaka s naslovom europskog prvaka, Njemačka je ponovno odigrala 40 vrhunskih minuta, u punom ritmu, pa je Turska u finala poklekla. Njemačka je svladala Tursku s 88:83 i iz razloga jer je na koncu imala match-winnera. On je bio Dennis Schröder. Iako je njemački play ubacio samo dva slobodna bacanja u prvom dijelu, upravo je on uzeo cijelu utakmicu na sebe u završnici.
Pogodio je Schröder užasno težak lijevi ulaz na ulasku u posljednju minutu za vodstvo Njemačke od 84:83. Turski napad nije išao preko Shanea Larkina, nego je pick odigrao Kenan Sipahi i gurnuo asist na Alperena Šenguna, a ovaj je promašio zicer. Njemačka je otišla u novi napad, a njega je Schröder realizirao tako da je pogodio dugu dvojku iz driblinga za 86:83. Turska je imala minutu odmora. Nakon nje je Larkin pokušao da šuta za tri, ali je proslijedio loptu na Šenguna koji je opalio tricu preko ruke i promašio da bi Schröder još pogodio dva penala za 88:83 i europsko zlato.
Ali, Turci su imali Šenguna, imali su i sjajnog Larkina, pa i Cedija Osmana te su se držali do samog kraja u vrlo izglednoj poziciji. Nijemci su bili bez ozbiljnog doprinosa Schrödera u realizaciji u prvom dijelu, ali tu veliki posao obavio Franz Wagner. I Isaac Bonga koji je bio vrlo opasan na šutu, ali i poslovično sjajan u obrani. Bonga je do kraja otišao i na dvadeset poena…
U nastavku se razigrao Schröder, Bonga je i dalje davao, šut je služio Andreasa Obsta, a ritam nije padao. Sjajna obrana, skok, puno kontri u leđa. Nijemci su samo čekali kad će turska kvaliteta jednostavno popustiti. Da, dogodio se na koncu Schröder, ali treba tu spomenuti i sjajnu tricu Daniela Theisa na ulasku u zadnje dvije minute, onda i veliki skok u napadu Bonge, obranu na koncu…
Njemačku je do zlata doveo Alan Ibrahimagić, trener u Savezu, koji je igrom slučaja uskočio na klupu nakon što se razbolio Alex Mumbrú. Doduše, Nijemci su igrali po sistemu Mumbrúa i to će svi računati, ali velika je ovo stvar i za Ibrahimagića, čovjeka koji se rodio u Beogradu, ali je iz Zvornika, odakle potječe, još kao klinac stigao u Njemačku.
Nijemci su osvojili Eurobasket na isti način na koji su postali svjetski prvaci u Manilli. S devet pobjeda, bez poraza. Usput u zadnja četiri ljeta imaju i broncu s Eurobasketa u Berlinu, ali i četvrto mjesto s Igara u Parizu. Mogli su i lani u Parizu igrati finale da su u polufinalu imali malo bolje suđenje protiv Francuza…
Sve to govori o kakvoj se generaciji igrača radi. Najvećoj u njemačkoj povijesti, bez sumnje.
Zlato za Njemačku, srebro za Tursku, bronca za Grčku.
Ta Njemačka, inače, već od studenog zaigrat će u istoj kvalifikacijskoj skupini za odlazak na SP s Hrvatskom. I koncem veljače stiže nam u goste…
