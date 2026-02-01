Spektakl u Melbourneu : Alcaraz preko Đokovića do prvog trofeja Australian Opena

Carlos Alcaraz pobijedio je Novaka Đokovića u Melbourneu 3:1 u setovima (2:6; 6:2; 6:3: 7:5) nakon tri sata tenisa. Tako je stigao do prvog trofeja Australian Opena u svojoj karijeri, a sedmog grand slama sa samo 22 godina života.

U prvom setu gledali smo 33 minute tenisa, a Đoković je sa dvostrukim breakom, uspio da uspostavi svoju igru i zasluženo osvoji prvi set.

Drugi set trajao je tri minute više, a uzvratio je 22-godišnjak iz Murcije istom mjerom.

Ključni trenutak trećeg seta, desio se u petom gemu, kada Alcaraz oduzima servis Đokoviću.

Četvrti set je započeo sigurnim vodstvom Alcaraza, a onda u drugom gemu, gledatli smo pravi maraton.

22-godišnjaku iz Murcije bio je ovo sedmi grand slam u karijeri, a zanimljivo prvi Australina Open.

Do danas je osvajao po dva puta Roland Garros, Wimbledon i US Open.

Novak Đoković dobio je prethodnih 10 finala Australian Opena, a ovo mu je bio prvi poraz u finalu Melbournea.

Alcaraz će tako zacementirati ovom titulom mjesto broj 1 na ATP listi, dok Đoković će skočiti na treće mjesto liste najboljih tenisera svijeta.

„Prije svega bih želio da kažem nešto Novaku. Govorio si o tome kako sam došao ovdje, na koji način sam igrao, ali ti si mi bio inspiracija. Uvijek si, na svakom turniru, davao sve od sebe, način na koji si se uvijek pripremao sa svojim timom me je inspirisalo da i ja radim isto, da to pokažem i ovdje. Veoma sam ponosan što smo igrali ovdje na centralnom terenu jedan protiv drugog. Hvala ti na tome“, rekao je na početku svog šampionskog govora Alcaraz.

Zahvalio se Carlos svima u timu, na radu, na savjetima, na inspirativnim razgovorima.

„Za mene je takođe, kao što je i Novak rekao, veoma čudno da vidim Rafu na tribinama, a ne na terenu. Sjećam se da si me gledao i kada sam bio dijete. Za mene je velika čast što si danas došao da me gledaš. Imali smo i na terenu velike borbe, a velika mi je čast da si danas gledao kako igram“, i Alcaraz se posebno obratio Rafaelu Nadalu.

Naravno, zahvalio se novi šampion Australian opena i organizarorima i navijačima na svemu što rade kako bi se svi igrači osjećali sigurno i bezbjedno.