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Spektakl u Meksiku : Švedska deklasirala Tunis i i zasjela na prvo mjesto u grupi

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Spektakl u Meksiku : Švedska deklasirala Tunis i i zasjela na prvo mjesto u grupi

15 Juna
06:46 2026
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Švedska je deklasirala Tunis rezultatom 5:1 u okviru 1. kola grupe F na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026.. Utakmica je odigrana na stadionu Monterrey u Meksiku, a izabranici Grahama Potera opravdali su ulogu favorita i preuzeli vodstvo u grupi.

Mladi veznjak Yasin Ayari postigao je dva sjajna pogotka na svom mundijalskom debiju, otvorivši i zatvorivši goleadu Šveđana.

Ayvari je inače Šveđanin tuniškog porijekla i zbog toga nije proslavljao svoj prvi pogodak na Mundijalu.

Mattias Svanberg ušao je u igru u 84. minuti i postigao pogodak nakon samo 12 sekundi provedenih na terenu, što je jedan od najbržih golova nekog rezerviste u historiji svjetskih prvenstava.

Napadački duo Isak i Gyökeres sjajno je sarađivao, upisavši po gol i asistenciju tokom meča.

(Kliker.info-agencije)
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