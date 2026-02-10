Specijalni predstavnik SAD-a: U Banja Luci sam u posebnoj misiji, dokument Vlade RS-a će prenijeti na sve adrese
Paolo Zampolli, specijalni predstavnik SAD-a za globalnu saradnju, izjavio je danas u Banjaluci da mu je premijer bh. entiteta Republika Srpska Savo Minić uručio jedan jako važan dokument sa brojnim projektima, koje će predati u različite agencije, sektore u okviru američke administracije. “Sa svoje strane mogu da obećam da ću na sve moguće adrese uručiti ovaj dokument, koji će biti tamo prezentovan”, rekao je Zampolli na konferenciji za novinare u Banjaluci.
On se zahvalio na srdačnoj dobrodošlici, navodeći da po prvi put boravi u Banjaluci.
“Imao sam priliku da se sastanem sa predsjednikom Vlade RS-a Savom Minićem, imao sam sastanke sa predstavnicima Olimpijskog komiteta i FIFA-e. Јa sam ovdje u posebnoj misiji, koja se, prije svega, odnosi za sportsku diplomatiju i saradnju”, kazao je on.
Projekti iz oblasti energetike
Naveo je da se prvenstveno radi o projektima iz oblasti energetike.
Minić je još rekao da je bilo važno da Zampolliju prenese da ovaj bh. entitet “želi da živi u miru i da neće ugroziti funkcionisanje unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma”.
“Pozvao sam Zampollija da razgovaramo o krucijalnim stvarima koje se odnose na sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini. Amerikanci su prilično upoznati sa situacijom. Mi želimo da funkcioniše Dejtonski sporazum, ali onaj ‘orginalni'”, kazao je on.
Prema njegovim riječima, SAD su “apsolutno realan partner RS-a”.
“RS trenutno vodi dvije aktivnosti. Prva tema se odnosi na zaštitu institucija Republike Srpske i prezentovanje u svijetu upravo onakvom kakva ona jeste”, ocijenio je Minić.
Dodao je da RS “nije nikakav rušilaščki element, da pravi nikakvu secesiju, niti se od koga odvajamo”, naglašavajući da je to jučer rekla i članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Zampolli je dugogodišnji prijatelj američkog predsjednika Donalda Trumpa, a često se spominje kao osoba koja je imala ključnu ulogu u povezivanju Donalda i Melanije Trump.
Melania Knavs, danas Trump, započela je manekensku karijeru sa 16 godina. Nakon angažmana u Parizu, gdje je tražila modne poslove, upoznala je Paola Zampollija, koji ju je zaposlio i sponzorirao njen dolazak u Sjedinjene Američke Države 1996. godine.
Nakon dolaska u SAD, Melania je radila kao model na Manhattanu, gdje je ubrzo započela vezu s Donaldom Trumpom. Njih dvoje upoznali su se 1998. godine na zabavi koju je, tokom New York Fashion Weeka, organizirao upravo Zampolli.
Pored mode i politike, poslovni interesi Paola Zampollija obuhvataju i sektor nekretnina. Povezivan je s političkim lobiranjem te bliskim odnosima s brojnim političarima i javnim ličnostima širom svijeta.
