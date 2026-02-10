Specijalni predstavnik SAD-a: U Banja Luci sam u posebnoj misiji, dokument Vlade RS-a će prenijeti na sve adrese

Zampolli je dugogodišnji prijatelj američkog predsjednika Donalda Trumpa, a često se spominje kao osoba koja je imala ključnu ulogu u povezivanju Donalda i Melanije Trump.

Melania Knavs, danas Trump, započela je manekensku karijeru sa 16 godina. Nakon angažmana u Parizu, gdje je tražila modne poslove, upoznala je Paola Zampollija, koji ju je zaposlio i sponzorirao njen dolazak u Sjedinjene Američke Države 1996. godine.

Nakon dolaska u SAD, Melania je radila kao model na Manhattanu, gdje je ubrzo započela vezu s Donaldom Trumpom. Njih dvoje upoznali su se 1998. godine na zabavi koju je, tokom New York Fashion Weeka, organizirao upravo Zampolli.

Pored mode i politike, poslovni interesi Paola Zampollija obuhvataju i sektor nekretnina. Povezivan je s političkim lobiranjem te bliskim odnosima s brojnim političarima i javnim ličnostima širom svijeta.

(Kliker.info-Beta=