Spašavanje vojnika Ryana : Dok Srbija ključa, Vučić se sastaje sa političarima iz bh. entiteta RS
U prelomnim trenucima za Srbiju, predsjednika te države, Aleksandra Vučića okupiraju susreti s bosanskohercegovačkim političarima, mahom onim iz bh. entiteta Republika Srpska. U Srbiji su proteklih dana boravili kako Milorad Dodik, tako i Draško Stanivuković. Ključna tema koja se razmatra, šta i kako dalje ukoliko Dodik izgubi mandat predsjednika entiteta. Dio opozicije iz Republike Srpske smatra da je na sceni dogovor Vučić-Dodik-Stanivuković, sve kako bi se prvi čovjek SNSD-a održao na političkoj sceni.
Vidno iznerviran pitanjima voditeljice, Aleksandar Vučić nije imao lijepe riječi, kako za visokog predstavnika, tako i za njegove odluke. Cilj je, kaže predsjednik Srbije, ne da se uništi Milorad Dodik, nego cijela Republika Srpska. Presudu protiv njega nazvao – zločinom bez presedana.
“Unucima njegovim kada su dobili za rođendan 1500 evra i držali u nekoj italijanskoj banci oni su mu stavili sankcije i ne može da se podigne i ne može da se stavi ponovo ništa, iako je tamo na računu bilo svega 1500 evra. Od svih tih 1500 evra im je bio valjda najveći kriminal jer su pričali o velikom kriminalu i korupciji, a na kraju su se sveli na odluku okupacionog gaulajtera i verbalni delikt koji je on počinio, toliko o tome. Što se tiče Srbije, ona će uvijek biti uz RS, neće čak ni da se meša u unutrašnje stvari Republike Srpske”, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije.
U to sumnjaju pojedini poslanici u Narodnoj skupštini. Tako Nebojša Vukanović u svom posljednjem blogu piše kako nije slučajnost da su prije par dana, na isti dan i Dodik i Draško Stanivuković boravili u Beogradu. Stanivuković, koji svako nekoliko dana ima različite stavove o narednim koracima nakon konačne odluke o sudbini Milorada Dodika, za beogradske medije ponavlja – niko u Republici Srpskoj ne treba izaći na prijevremene izbore za predsjednika entiteta, ukoliko ih uopšte i bude.
“Ima li snage sada da se okupimo i kažemo ovo je tačka, poslije ovoga nema, jer ako se niko ne odazove na izbore, ako niko to ne prihvati, ako među nama ne mogu naći nijednu stranku, nijednog pojedinca, onda će se i oni povući s nama sjesti i razgovarati i dalje ćemo se dogovarati. E to je suština ove političke borbe koju vodim i kao gradonačelnik i kao predsjednik PDP-a, a ona je moram vam reći mnogo velika i važna s aspekta, jer govorim ovo kao neko ko nije presuđen, kao neko ko nije žrtva ovoga, kao neko ko je mlad i može vrebati priliku”, naveo je Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a.
Upravo u tome i jeste problem, smatra čelnica Narodnog fronta, Jelena Trivić. Stanivunović zna da ne bi dobio podršku opozicije za zajedničkog kandidata, zato i predlaže bojkot izbora ili pak ideje poput nestranačkog, akademskog kandidata. Narodni front na ove prijedloge ne pristaje, boriće se i na izborima protiv kako kažu, režima SNSD-a.
“Već ranije je imao neki odgovor iz opozicionih stranaka da ne bi dobio podršku od opozicije da on bude taj zajednički kandidat, pa mislim da je išao logikom, poznavajući njega, ako nisam ja, neka ne bude niko iz opozicije, pa je onda predlagao tako nekoga iz akademske zajednice, što onako lijepo u teoriji bi zvučalo da nije SNSD takav kakav jeste, da nisu tolike razlike, nepremostive između SNSD-a koji je nas sve vrijeme targetirao kao izdajnike, rušitelje, prodali, izdali, i sa mi treba nešto zajedno da gradimo”, rekla je Trivić.
Kada i ako do prijevremenih izbora dođe, svi će na njih izaći pa i SNSD, mišljenje je koje dijele mnogi.
“I Milorad Dodik, vidjet ćete, koliko god on pričao da ne priznaje i njegov partner Draško Stanivuković, vidjet ćete da će Milorad Dodik na kraju ipak ovjeriti prijavu i izaći na izbore kao što je izašao na one prije tri godine kada je rekao to su nelegalni izbori, raspisao ih je Schmidt, mi to ne priznajemo, a onda su podvili rep, uplatili depozit i ispunili formulare CIK-a, izašli na izbore”, naveo je Nebojša Vukanović, poslanik Liste za pravdu i red u NSRS .
Očito je da opozicija iz Republike Srpske ima još mnogo toga da raspravi. Upravo je to razlog zbog kojeg neki od njih najavljuju zajednički susret naredne sedmice. Do tada bi mogla biti poznata i konačna odluka Apelacionog odjela Suda BiH po žalbi Dodikove odbrane na Odluku Centralne izborne komisije kojom mu se, shodno drugostepenoj presudi, oduzima mandat predsjednika.
(Kliker.info-N1)
