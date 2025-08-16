Spašavanje vojnika Ryana : Dok Srbija ključa, Vučić se sastaje sa političarima iz bh. entiteta RS

“Unucima njegovim kada su dobili za rođendan 1500 evra i držali u nekoj italijanskoj banci oni su mu stavili sankcije i ne može da se podigne i ne može da se stavi ponovo ništa, iako je tamo na računu bilo svega 1500 evra. Od svih tih 1500 evra im je bio valjda najveći kriminal jer su pričali o velikom kriminalu i korupciji, a na kraju su se sveli na odluku okupacionog gaulajtera i verbalni delikt koji je on počinio, toliko o tome. Što se tiče Srbije, ona će uvijek biti uz RS, neće čak ni da se meša u unutrašnje stvari Republike Srpske”, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije.