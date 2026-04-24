Italija i Njemačka stale su danas uz Španjolsku nakon medijskih napisa o američkim prijetnjama mogućom suspenzijom Španjolske iz NATO-a zbog neslaganja oko rata protiv Irana.

“Mislim da NATO mora ostati jedinstven. Mislim da je to naš adut”, rekla je talijanska premijerka Giorgia Meloni iz Cipra, gdje sudjeluje na samitu EU-a, upitana o tim medijskim izvješćima.

Riječ je o izvješću Reutersa o internom e-mailu Pentagona u kojem se suspenzija Španjolske iz Saveza navodi kao jedna od opcija koje se razmatraju. Uz Španjolsku je stala i Njemačka. Glasnogovornik njemačke vlade poručio je da članstvo Španjolske u NATO-u nije upitno.

“Španjolska je članica NATO-a. I ne vidim razloga zašto bi se to promijenilo”, rekao je glasnogovornik tijekom redovite konferencije za novinare u Berlinu.

Španjolska se opet poziva na međunarodno pravo

“Španjolska je odana članica saveza koja ispunjava svoje obveze, ali u okviru međunarodnog prava“, rekao je španjolski premijer Sánchez novinarima na samitu EU-a na Cipru.

“Mi ne funkcioniramo na temelju navodnih e-mailova, već radimo temeljem službenih dokumenata i stavovima koje u ovom slučaju zauzme vlada SAD-a“, rekao je španjolski premijer. Stav španjolske vlade je jasan: apsolutna suradnja s saveznicima, ali uvijek unutar okvira međunarodnog prava”, ponovio je.

Vlada u Madridu opisala je rat protiv Irana kao “nelegalan” i suuprotan međunarodnom pravu pa je zabranila SAD-u korištenje vojnih baza na jugu zemlje za napade na tu zemlju. Također je zatvorila svoj zračni prostor za američke vojne zrakoplove koji sudjeluju u napadima.

Taj čvrst stav snažno iritira Donalda Trumpa, koji je zamjerio Madridu odbijanje da dopusti Sjedinjenim Državama korištenje vojnih baza u Andaluziji za zračne napade, idući čak do prijetnje “prekidom svake trgovine” između dviju zemalja.

Prema Reutersu, Sjedinjene Države razmatraju suspenziju sudjelovanja Španjolske na odgovornim položajima unutar Saveza. Inače, nijedan članak osnivačkog ugovora NATO-a, potpisanog 1949. godine, ne predviđa suspenziju ili isključenje člana Sjevernoatlantskog saveza. Drugim riječima, SAD ili bilo koja druga država nema pravnu polugu da isključi drugu državu. SAD bi mogao sam odabrati izaći iz saveza, ali prema američkom zakonu iz 2023. (upravo zbog Trumpa) potrebna je 2/3 većina u Senatu koju Trump nema. Izlaskom SAD iz NATO-a bi bila dovedena u pitanje cijela svrha saveza.

Američki predsjednik također zamjera Španjolskoj odbijanje da poveća izdvajanja za sigurnost na 5 posto BDP-a do 2035. godine, od čega bi 3,5 posto išlo isključivo na vojne troškove, kao što je dogovoreno na prošlogodišnjem samitu Saveza u Den Haagu. Španjolska je među zemljama NATO-a, uz Italiju, koja najmanji udio BDP-a troši na vojsku. Madrid smatra da je u stanju postići ciljeve vojnih kapaciteta koje je postavio NATO ograničavanjem svojih vojnih troškova na dva posto BDP-a.

U internoj komunikaciji Pentagona se spominje i Ujedinjeno Kraljevstvo koje bi moglo izgubiti podršku SAD-a u sporu oko Malvinskih (Falklandskih) otoka oko kojih je u sporu s Argentinom nakon rata iz 1982. London je u početku također bio zabranio korištenje vojnih baza u svojoj zemlji za napade na Iran.

