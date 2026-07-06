Reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u Dallasu pobijedila Portugal rezultatom 1:0. Junak pobjede bio je Mikel Merino, koji je postigao gol u prvoj minuti sudijske nadoknade, čime je osigurao dramatičan prolaz svojoj ekipi. Ovo je bila posljednja utakmica Cristiana Ronalda na Svjetskom prvenstvu. Portugalac je uoči utakmice protiv Španije potvrdio da je ovo posljednje Svjetsko prvenstvo u njegovoj karijeri.

Brojne šanse i prečka u prvom poluvremenu

Utakmica je od samog početka ponudila dinamičan fudbal sa šansama na obje strane. Oyarzabal je prvi zaprijetio za Španiju, ali je njegov udarac Costa odbranio. Portugal je ubrzo odgovorio preko Cancela, ali je i španski golman Simon bio siguran.

U osmoj minuti Španci su propustili sjajnu priliku kada se Oyarzabal sam oslobodio ispred golmana, ali je njegov udarac otišao pored gola. Nedugo zatim, Cristiano Ronaldo je tražio penal, ali sudija Anthony Taylor se nije oglasio. Ronaldo je postigao svoj prvi gol u 12. minuti, ali je Simon ponovo bio spreman.

Španija je nastavila pritiskati, a Yamal je preuzeo vodstvo, čiji je udarac odlučni Costa odbranio. Nakon odmora, Španija je imala još jednu veliku priliku.

U 31. minuti lopta se odbila do Danija Olma, ali je bivši igrač Dinama glavom sa nekoliko metara šutirao pored gola. I Portugal se probudio pred kraj poluvremena. Prvo je Ronaldo atraktivan pokušaj, a zatim je u 41. minuti Nuno Mendes snažnim udarcem pogodio prečku.

Drugo poluvrijeme počelo je u mirnijem tonu, prekinuto povredom Nuna Mendesa, koji je morao napustiti igru ​​u 56. minuti. Španija je postepeno preuzimala kontrolu, a Pedri i Baena su promašivali šanse.

Nakon još jednog odmora i serije izmjena, Španci su pojačali pritisak. Yamal je opasno prijetio iz slobodnog udarca, a Bruno Fernandes je pogodio vanjski dio mreže na drugoj strani. U 78. minuti Olmo je imao dobru priliku, ali je njegov udarac u posljednjem trenutku blokirao Ruben Dias.

I taman kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Španija je postigla pobjednički gol. Igrala se 91. minuta, Merino je brzo napravio faul, Rodri je pronašao Ferrana Torresa, koji je odmah dodao loptu Merinu, koji je potrčao iza odbrane Portugala i mirno savladao Costu za veliko slavlje.

Portugal je pokušao izjednačiti u posljednjim trenucima, a najbolju priliku propustio je Bernardo Silva, koji je u posljednjim sekundama glavom poslao loptu preko gola.

(Kliker.info-agencije)