Španija demantovala Bijelu kuću: I dalje ne sarađujemo sa SAD-om u napadima na Iran

Izjava Washingtona uslijedila je dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Madridu potpunim prekidom trgovinskih odnosa, piše španski RTVE.

“Španija je u proteklih nekoliko sati pristala sarađivati s američkom vojskom”, izjavila je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

“Mislim da su jučer vrlo jasno čuli predsjednikovu poruku”, poručila je, dodavši kako se “američka vojska koordinira sa svojim kolegama u Španiji”.

Međutim, španska vlada negira tvrdnje Bijele kuće o postignutom dogovoru o saradnji s američkom vojskom.

Tačnije rečeno,ministar vanjskih poslova Španije Jose Manuel Albares je odmah za španske medije demantovao izjavu Leavitt, navodeći da američkoj vojsci i dalje nije dozvoljeno da koristi španske baze za napad na Iran.

“To je lažno. Kategorički to poričem… Ona možda jeste sekretarka za štampu Bijele kuće, ali ja sam španski ministar vanjskih poslova”, naglasio je Albares u intervjuu za španski radio Cadena SER.

Albares se osvrnuo na izjavu Leavitt, u kojoj ona kaže: “Mislim da su jučer glasno i jasno čuli predsjednikovu poruku. Kako sam razumjela, u prethodnih nekoliko sati su pristali na saradnju. Američka vojska koordinira sa svojim kolegama u Španiji”.

Inače Španija je odbila ustupiti svoje baze američkoj vojsci za napade na Iran, što je naljutilo američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zbog toga je on jučer zaprijetio Špancima da će prekinuti sve trgovinske odnose s njima.

