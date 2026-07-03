Španci deklasirali Austrijance za osminu finala Mundijala (Video)
Fudbalska reprezentacija Španije savladala je Austrijance sa 3:0 i tako izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.
Fudbaleri Španije potvrdili su ulogu favorita i sigurnom pobjedom nad Austrijom rezultatom 3:0 osigurali mjesto u osmini finala Svjetskog prvenstva. Izabranici Luisa de la Fuentea od prve do posljednje minute kontrolisali su događanja na terenu u Los Angelesu i zasluženo nastavili put ka završnici turnira.
Španci su od samog početka nametnuli visok ritam i konstantno pritiskali posljednju liniju Austrije.
Već u 29. minuti činilo se da je Marc Cucurella doveo Furiju u vodstvo, ali je nakon pregleda VAR snimka pogodak poništen zbog prekršaja nad austrijskim golmanom.
Ipak, ono što nije uspio tada, Cucurella je nadoknadio osam minuta kasnije. Lijevi bek Španije sjajno je probio po strani i poslao povratnu loptu, a Mikel Oyarzabal preciznim udarcem iz prve savladao Alexandera Schlagera za 1:0.
Do odlaska na odmor Španija je mogla i udvostručiti prednost. Alejandro Baena je iz slobodnog udarca pogodio prečku, dok je Lamine Yamal u sudijskoj nadoknadi iz neposredne blizine pogodio golmana Austrije.
Austrija je prvi ozbiljniji pokušaj imala tek početkom drugog poluvremena. Rezervista Saša Kalajdžić u 60. minuti šutirao je glavom nakon centaršuta, ali lopta je završila iznad gola.
Samo šest minuta kasnije uslijedila je kazna.
Ponovo je akcija krenula preko raspoloženog Cucurelle, koji je pronašao Baenu na lijevoj strani. Uslijedio je precizan centaršut, a Pedro Porro je glavom s nekoliko metara pogodio mrežu za 2:0 i svoj prvi pogodak u dresu reprezentacije Španije.
Furija je do kraja nastavila kontrolisati utakmicu, a pitanje pobjednika definitivno je riješeno u završnici.
Još jednom je u glavnoj ulozi bio Cucurella, koji je upisao novu asistenciju ubacivši loptu s lijeve strane, a Oyarzabal drugim golom na utakmici postavio konačnih 3:0.
Španija će u osmini finala igrati protiv pobjednika večerašnjeg derbija između Portugala i Hrvatske, koji je na programu u 1:00 sat iza ponoći po srednjoevropskom vremenu.
S obzirom na prikazanu igru protiv Austrije, Španci u nokaut fazu ulaze puni samopouzdanja i s jasnom željom da nastave pohod ka tituli svjetskog prvaka.
(Kliker.info-agencije)
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