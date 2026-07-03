Ponovo je akcija krenula preko raspoloženog Cucurelle, koji je pronašao Baenu na lijevoj strani. Uslijedio je precizan centaršut, a Pedro Porro je glavom s nekoliko metara pogodio mrežu za 2:0 i svoj prvi pogodak u dresu reprezentacije Španije.

Furija je do kraja nastavila kontrolisati utakmicu, a pitanje pobjednika definitivno je riješeno u završnici.