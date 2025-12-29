Sonja Biserko o slučaju četnika Slavka Aleksića: “U Srbiji proteklih decenija stradao niz svjedoka u nerazjašnjenim okolnostima”

Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko komentirala je za N1 navode vezane za ulogu sigurnosnih službi Srbije u izvlačenju četnika Slavka Aleksića iz BiH i moguće zataškavanje okolnosti njegove smrti. Ona je podsjetila da je u prethodnim decenijama u Srbiji zabilježen niz slučajeva stradanja svjedoka u nerazjašnjenim okolnostima.

Govoreći o ozbiljnosti tvrdnji advokata Čedomira Stojkovića, Biserko je istaknula da situacija u kojoj se Srbija trenutno nalazi otvara prostor za različita tumačenja.

“S obzirom na okolnosti u kojima se Srbija nalazi, uključujući slabljenje spoljne politike i sve izraženiju međunarodnu izolaciju, nije neočekivano da se ovakve informacije tumače na različite načine. Ipak, konačne zaključke treba donositi tek nakon stava Tužilaštva u Milanu”, izjavila je.

Biserko je rekla da činjenica da je Vučić boravio na lokacijama sa kojih je vršeno granatiranje Sarajeva nesumnjivo ima negativne političke implikacije, dodajući da se on u trenutnom kontekstu suočava sa ozbiljnim izazovima, kako na međunarodnom, tako i na unutrašnjem političkom planu.

Osvrćući se na reakcije koje je izazvala vijest o smrti Slavka Aleksića, Biserko je navela:

“Informacija o smrti Slavka Aleksića, bez obzira na uzrok, izazvala je određene sumnje u javnosti, s obzirom na to da je prethodno, nakon medijskih navoda o ‘slučaju Safari’, sproveden u Srbiju uz učešće Bezbednosno-informativne agencije. Podsećanja radi, u prethodnim decenijama u Srbiji je zabeležen niz slučajeva stradanja svedoka u nerazjašnjenim okolnostima.”

Dodala je da za sada „nema zvaničnih i pouzdanih informacija o uzroku smrti Slavka Aleksića, niti je slučaj izazvao širu medijsku pažnju“.

“Sve ukazuje na niz neobičnih okolnosti, a ukoliko je imao svoju priču, ona je sada, nažalost, s njim u grobu”, dodala je.

Na pitanje da li bi smrt Slavka Aleksića trebala automatski aktivirati međunarodne mehanizme istrage, Biserko je naglasila:

“Reč je o hipotetičkom scenariju. Iako bi domaće tužilaštvo, u načelu, imalo osnov da pokrene istragu, takva mogućnost je u praksi ozbiljno ograničena stanjem u pravosuđu.”

Dodala je da bi u određenim okolnostima predmet mogao razmatrati i tužilac u Italiji:

“U tom slučaju, istragu bi mogao da razmotri i nadležni tužilac u Milanu, pod uslovom da se utvrdi verodostojnost svedoka. I naravno ukoliko bi taj slučaj uopšte bio razmatran”, rekla je u izjavi za N1.

Podsjetimo, beogradski advokat i politički aktivista Čedomir Stojković iznio je ranije ovog mjeseca optužbe na račun sigurnosnih službi Srbije, tvrdeći da je u toku zataškavanje potencijalnih dokaza o ulozi predsjednika te zemlje Aleksandra Vučića tokom opsade Sarajeva. On je izrazio uvjerenje da je smrt Slavka Aleksića, člana Srpske radikalne stranke sa titulom “vojvode”, nastupila djelovanjem tajne službe Srbije.

Slične optužbe iznio je i istraživački novinar Domagoj Margetić tvrdeći da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić „po dobrom starom običaju“, uklonio još jednog svjedoka – koji je, prema njegovim riječima, znao mnogo o takozvanom „Sarajevo safariju“.

(Kliker.info-N1)