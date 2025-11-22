hamburger-icon

Kliker.info

Sonja Biserko o Sarajevo safariju: Nikada nije otvoreno postavljeno pitanje može li neko ko je nosio pušku po sarajevskim brdima kasnije postati i predsjednik države

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Sonja Biserko o Sarajevo safariju: Nikada nije otvoreno postavljeno pitanje može li neko ko je nosio pušku po sarajevskim brdima kasnije postati i predsjednik države

22 Novembra
20:39 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić prijavio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kancelariji javnog tužioca u Milanu, u vezi sa slučajem Sarajevo safari, odnosno pokretanjem istrage u Italiji povodom optužbi da su stranci plaćali pucanje na civile tokom opsade Sarajeva prije tri decenije.

Da je Vučićeva umiješanost u navedeni slučaj nesporna, ocjenjuje u izjavi za Antenu M osnivačica i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko.

„Nesporno je da je Aleksandar Vučić, u vrijeme ljudskih safarija u Sarajevu boravio na položaju Jevrejsko groblje, jednom od najskupljih i najopasnijih položaja u gradu. Sam je izjavio da je bio dobrovoljac, a da je određeno vrijeme proveo upravo na Jevrejskom groblju“, naglašava Biserko.

To je, napominje sagovornica Antene M, potvrdio i Vojislav Šešelj tokom suđenja u Hagu. Biserko ukazuje i da se o tome govorilo više puta.

„Ali nikada nije otvoreno postavljeno pitanje – može li neko ko je nosio pušku po sarajevskim brdima kasnije postati i predsjednik države“, kategorična je sagovornica Antene M.

Milošević je, ističe, bio prva velika greška.

„Ali ostaje neobično da se ista greška ponovila po drugi put, kada su naprednjaci i radikali 2012. došli na vlast“, podvlači Biserko.

Kako navodi, to već mnogo govori i o samom društvu.

„O društvu koje nije spremno da se suoči sa vlastitom odgovornošću za ratove devedesetih i da prema nosiocima te pogubne politike zauzme jasan i principijelan stav. Poznato je, da se Milošević danas u značajnom dijelu javnosti percipira kao veliki borac za srpske nacionalne interese“, zaključuje Biserko.

Podsjetimo, „Sarajevo safari“ opisuje praksu u kojoj su imućni strani državljani tokom opsade Sarajeva plaćali mogućnost da pucaju na civile, uključujući i žene i djecu.

Margetić je, između ostalog, prethodnih dana objavljivao materijale za koje tvrdi da potvrđuju Vučićevo prisustvo na jednoj od najtraženijih snajperskih pozicija iznad grada.

(AntenaM)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku