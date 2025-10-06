Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je još u junu 2021. godine predložila stvaranje “novog formata” unutar Evropske unije kojim bi se direktno razgovaralo s Rusijom o Ukrajini, ali da su Poljska i baltičke države (Litvanija, Latvija i Estonija) odbile taj prijedlog.

“Već tada sam osjećala da Putin više ne shvata Minske sporazume ozbiljno, i zato sam željela da kao EU uspostavimo direktan dijalog s Moskvom”, rekla je Merkel u intervjuu za mađarski YouTube kanal Partizán.

Dodala je kako “neki u Evropskom vijeću nisu podržali” taj prijedlog jer su, prema njenim riječima, “smatrali da bi to oslabilo zajedničku politiku prema Rusiji”.

Merkel je podsjetila da su Minski sporazumi, koje je pomogla ispregovarati 2014. i 2015. godine, privremeno zaustavili borbe između ukrajinskih snaga i proruskih separatista u Donbasu, ali da su s vremenom izgubili na snazi.

Njemačka kancelarka, koja se povukla s dužnosti krajem 2021. godine nakon 16 godina na vlasti, istakla je i da EU mora postati “vojno snažnija” kako bi “osigurala da Rusija ne pobijedi u ratu i da Ukrajina ostane suverena i slobodna zemlja”, ali i da se istovremeno mora razmišljati “kako diplomatija može ponovo funkcionisati”.

Podsjetimo, nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, i Merkel i bivši francuski predsjednik François Hollande priznali su da Minski sporazumi nisu bili zamišljeni da donesu trajni mir, već da Kijevu omoguće vrijeme za jačanje vojske uz podršku NATO saveza.

Kremlj je tada reagovao poručivši da su ti sporazumi bili “samo obmana” i dokaz da Zapad nikada nije iskreno tražio mirno rješenje.

