Šokantno poređenje bivšeg visokog predstavnika Petritscha : “Dragan Čović neće uspjeti kao ni Netanyahu, historija će mu suditi “

Čović i Dodik čine medvjeđu uslugu svojim građanima koji napuštaju BiH. Historija će im suditi, poručio je nekada prvi čovjek OHR-a, ugledni austrijski diplomata Wolfgang Petritsch. Petritsch je u razgovoru za N1 TV usporedio Čovića s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom zbog prkošenja velikim zemljama i vladama zaključivši da “Netanyahu neće uspjeti kao ni Čović”.

Također, komentirao je i poziciju aktuelnog visokog predstavnika Christiana Schmidta istakavši da je “problematično kada se nema podrška Washingtona i Bruxellesa”

Kazali ste da je OHR trebao otići, a Schmidt je ranije rekao da bi se bez OHR-a i Ustavnog suda raspala Bosna i Hercegovina?

-Mislim da Schmidt ima odgovornost da upozorava na negativna dešavanja koja bi se mogla dogoditi. Ja sam vrlo snažno za to da se zatvori OHR, ali taj proces treba pažljivo planirati. Postoji preduslov da se to ispuni, a ono što je najvažnije je da se osigura okruženje u BiH i regionu u cjelini. Ako to bude garantovano, sad je BiH u okruženju zemalja NATO-a, to znači da je sigurnosna situacija mnogo bolja nego kad smo mi bili tu (kad je Petritsch bio visoki predstavnik) Ali ta situacija još nije potpuna i tu se slažem sa Schmidtom. Potrebno je naći instrumente da se nastavi put ka EU i to je nešto što treba uraditi u saradnji sa EU i SAD-om. Pojavili su se novi izazovi. Ne radi se više toliko o unutrašnjim izazovima – naravno postoje oni poput Dodika i Čovića koji se već kreću ka izlazu, ono što izaziva veću zabrinutost je Turska. Ona se sve više udaljava od NATO-a i saveza sa SAD-om i EU. To je veliki razlog za zabrinutost.

Rekli ste da je problematično kada se nema podrška Washngtona i Bruxellesa, ali Schmidt se hvali da je ima. Zašto se onda njegove odluke provode u FBiH, ali ne i u RS-u?

-Nažalost to je nešto što se desilo već dok je bio Inzko. Bilo je tada problema sa prihvaćanjem OHR-a i Schmidt se jako trudi da postigne rezultate. Ponekad je teško kada se suoči sa Dodikom koji uz pomoć Rusije u Vijeću sigurnosti ne prihvaća Schmidta. Ali Schmidt ima podršku najvažnijih zemalja u EU i SAD-a i to je nešto što se ne treba zanemariti.

Političari u RS-u Schmidta smatraju nelegalnim, kao i Kina i Rusija, iako ga je PIC imenovao. Da li je morao proći proceduru u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija?

-Gospodin Christian Schwarz-Schilling, prvi Nijemac koji je obavljao funkciju visokog predstavnika, nije imao formalnu podršku Vijeća sigurnosti, a svi ostali su imali (ne računajući Schmidta). Pismo iz UN-a (generalnog sekretara Guterresa) je potvrdilo da PIC imenuje.

Šta bi vi sada uradili da ste na poziciji Schmidta?

-Ja bih se pobrinuo da nađemo pozitivan način da zatvorimo OHR-a i da predamo one relevantne dijelove Evropskoj uniji, do osiguramo podršku SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva i krenemo dalje. Da kažemo da je OHR postigao uspjeh i da nikada nije trebao ostati zauvijek. Da se u potpunosti fokusiramo na pregovore sa EU.

Rekli ste da su Dodik i Čović “na izlaznim vratima”. Steže li se obruč oko Čovića nakon kritika SAD-a?

-Ljudi koji su toliko dugo u politici, kao Dodik i Čović, smatraju da imaju pravo protiviti se čak i velikim zemljama i vladame, ali na kraj to nije relevantno. Uzmimo Izrael za primjer, premijer Netanyahu je vrlo moćan političar koji je protiv rješenja koje podrazumijeva dvije države, Izrael i Palestinu. On se protivi Bidenu i to mu neće pomoći. Netanyahu neće uspjeti kao ni Čović. Na kraju Čović i Dodik čine medvjeđu uslugu svojim građanima koji napuštaju BiH. Povijest će suditi ovoj dvojici političara koji nisu radili dobar posao za svoj narod.

(Kliker.info-N1)