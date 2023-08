Šokantno otkriće : Čak 5.700 duluma zemlje prognanih Hrvata iz RS-a ograđeno žicom pod naponom

Skoro tri desetljeća nakon što su protjerani iz svojih domova i s ognjišta, Hrvati Bosanske Posavine, danas svjedoče svom konačnom zatiranju iz zavičaja – otimanju vlastite zemlje.

Dnevnom listu obratio se Anto Marinić s nevjerojatnom pričom iz posavskog sela Donja Vrela u općini Bosanski Brod – gdje je 5.700 duluma obradive površine, okućnice, srušene kuće i šume u vlasništvu posavskih Hrvata, “netko” ogradio žicom pod električnim naponom onemogućivši im pristup vlastitim imanjima. U tako ograđenim hrvatskim imanjima – pasu krave.

“Bespravno ograđeno oko 45 hrvatskih jadnih srušenih, unakaženih i miniranih kuća”

-Kad su me moji sumještani iz najljepšeg sela na svijetu Donjih Vrela 20. svibnja 2023. nazvali i rekli ‘Anto, danas radimo na uređenju mjesnog groblja Sv. Luka’, usput rečeno jedinog koje je još ostalo da se može održavati kao dug našim očevima i djedovima, ‘i trebaš doći nešto vidjeti. Netko je ogradio dio sela u duljini od cca 3×2 kilometra, oko 5.700 duluma’, mislio sam da se šale, počinje priču Anto Marinić, diplomirani inženjer građevine i predsjednik Općinskog odbora Posavske stranke. Kaže da viđeno “nije mogao niti sanjati”.

U svom selu, za koje kaže da je najljepše na svijetu, Anto je naišao na nevjerojatan prizor.

-Na udaljenosti metar-dva od asfaltirane ceste, prokrčen je koridor širine oko dva metra i po njemu je po pravcu montirana konstrukcija od drvenih stupova visine oko 2 metra po kojoj su postavljene dvije žice koje su pod naponom električne struje i to sve u duljini uz cestu duljine oko 3 kilometra, po dubini oko 2 kilometra. Dakle, bespravno je ograđeno oko 45 hrvatskih jadnih srušenih, unakaženih i miniranih kuća u obuhvatu oko 5.700 duluma, na način da se više istima ne može pristupiti, niti pokositi okućnica, niti bilo što drugo jer je u tom ograđenom prostoru netko doveo 740 krava i zatvorio kako bi nama Hrvatima “pomogao“. Kad sam to vidio jako sam se zabrinuo a kolega koji je bio sa mnom to nije mogao nikako shvatiti, bio je šokiran viđenim prizorom iz svog sela.

Kako kaže, prva reakcija je bila da se ograda sruši, no uskoro je zamolio sumještane da to ne čine dok ne vide što se, zapravo, događa.

On se, potom, uskoro sastao s načelnikom Bosanskog Broda Zoranom Vidićem (SDS) koji se, kako kaže, vrlo iznenadio onim što mu je kazao. Marinić mu već 22. svibnja šalje dopis o svemu tražeći, u ime vlasnika zemljišta, pismeno obrazloženje ovakvog postupka od strane općinske izvršne vlasti

Isti dopis je poslao i dopredsjedniku RS-a Davoru Pranjiću iz reda hrvatskog naroda (HDZ BiH).

Kaže da je od načelnika u roku od tri tjedna dobio “neki odgovor”, a od dopresjednika Pranjića još ne te sarkastično ističe kako “pretpostavlja da čovjek detaljno ispituje stvar”.

-Iz toga zaključujem da se ovdje radi o dogovornom završnom zločinu otimanja zemlje, nečega što je za stanovnike Vrela bilo najvrijednije jer za seljaka je zemlja zlato, a sad su nam i to pokušali uzeti takozvanim ‘točkastim pristupom’ jer kad se mi žalimo institucijama oni kažu “naka vlasnik zemlje, po članku 25, prijavi ometanje posjeda pa ćemo vidjeti. Ali ljudi moji, ovdje se ne radi o uznemiravanju jednog posjeda već o ometanju najmanje šezdeset vlasnika i pitam tko to smije napraviti bez političkog plana? Tko ima pravo, i u ime koga, prodati, devastirati, ograditi, uništiti, ogaditi, itd., našu zemlju, a sve da budu sigurni kako se mi, niti naša djeca više tu nikada nećemo vratiti?, pita Anto Marinić.

Ni prvo, ni posljednje otimanje Hrvatima u Bosanskoj Posavini

Kaže kako njihovi susjedi Srbi govore da je to ometanje posjeda te da sve prijave policiji i sudski traže zaštitu.

-Kažem da je to u redu ako se spore dva susjeda, ali ako vi ogradite sto imanja ljudi kojih nema i koji su tko zna gdje raseljeni, onda je to čista otimačina i plan ‘za početak počnite tu u Vrelima jer se nitko nije vratio, vidjet ćemo kako će oni reagirati i onda idemo dalje’, a sve uz prešutnu podršku naših političkih predstavnika u RS. Grozno, bezobrazno i, na žalost, realno, zaključuje.

Međutim, ovo nije ni prvo, a izgleda ni posljednje, perfidno otimanje privatnog vlasništva Hrvata u Bosanskoj Posavini u konačnom istrebljenju i tjeranju iz zavičaja.

Marinić kaže da je to samo nastavak.

-Prije nekoliko godina sam pisao o nečemu što je također bilo nemoguće zamisliti, a to je da su našu školu, društveni dom, sportske terene i drugo, prodali privatniku. Kad sam postavio to pitanje, rekli su mi da tu nisu mogli ništa jer je školu netko upisao na rafineriju nafte, a da su rafineriju privatizirali Rusi i da se tu ništa ne može učiniti. To je katastrofalno objašnjenje koje je prošlo, govori Marinić samo ‘odškrinjujući vrata’ razmjerima nastavka prešućivanje diskriminacije i pljačke posavskih Hrvata.

No, kako se doznaje, žitelji Donjih Vrela neće svoja imanja dati “na pladnju”, a pravdu će zatražiti na sudu. Na koncu, nije to jedna “brazda”, već 5.700 duluma obradivih površina, okućnica, srušenih kuća i šuma posavskih Hrvata.

(Dnevni.ba)