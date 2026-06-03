Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostoru Balkana, a definitivno najpoznatiji po prijenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a prije novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama KK Bosna.