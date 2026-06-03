Šokantna vijest iz Sarajeva : Preminuo Edin Avdić, najbolji košarkaški komentator u regiji (Video)
Svijet sporta i novinarstva na prostorima bivše Jugoslavije obavijen je tugom nakon potresne vijesti da je poznati košarkaški novinar, komentator i podkaster Edin Avdić preminuo danas u Sarajevu u 47. godini. Prerani odlazak čovjeka koji je svojim glasom i harizmom obilježio modernu eru sportskih prenosa izazvao je muk među ljubiteljima košarke širom Balkana.
Edin je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu.
Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostoru Balkana, a definitivno najpoznatiji po prijenosima košarkaških utakmica i detaljnom poznavanju NBA i evropske košarke. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a prije novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama KK Bosna.
Karijeru je započeo na Federalnoj televiziji, potom radio na OBN-u, gdje je stekao veliku popularnost kao komentator NBA lige, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena Sport. Poznat je po energičnom stilu komentarisanja, stručnim analizama i kolumnama o košarci koje su godinama bile među najčitanijima u regionu.
Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.
(Kliker.info-agencije)
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