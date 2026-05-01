Željka Cvijanović, članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavila je da visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt više ne djeluje u zemlji, kako tvrdi, jer je dobio “naređenje da to ne smije da radi”.

“Mi treba da uđemo u fazu šta uopšte uraditi sa OHR-om, a ne personalno sa Schmidtom”, rekla je Cvijanović, ocijenivši da je Bosni i Hercegovini nanesena šteta, prenosi Srna.

OHR smatra štetnim

Smatra da u Bosni i Hercegovini mora postojati volja da se najprije identifikuje šteta koju su, prema njenim riječima, nanijeli OHR i Schmidt, pa tek onda da se radi na popravljanju stanja, uz tvrdnju da u entitetu Republici Srpskoj postoji spremnost za takav pristup.

Cvijanović je navela da je od, kako je rekla, međunarodne supervizije “benignog karaktera”, u BiH stvoren sistem koji se “obračunava s demokratijom i voljom naroda”.

Dodala je da OHR, prema njenom mišljenju, zloupotrebljava pravosudni i institucionalni sistem u Bosni i Hercegovini kao i novac poreskih obveznika.

Prema njenim riječima, nije ključno pitanje da li će Schmidt lično napustiti Bosnu i Hercegovini, već kako “oporaviti sistem” koji je, kako tvrdi, “pretrpio zloupotrebe međunarodne supervizije”.

“Nered se može počistiti kada svi u Bosni i Hercegovini budu saglasni da se taj nered počisti. Da bi se nered počistio, on prvo mora biti identifikovan. Moraju se vidjeti sve nakaradne stvari u okviru pravnog, političkog i ustavnog sistema”, istakla je.

Poručila da se EU “mora mijenjati”

Govoreći o Dejtonskom mirovnom sporazumu, Cvijanović je naglasila da Bosna i Hercegovina nikada ne može postati centralizovana država.

“Dejton je decentralizacija. Da biste imali zajedničke funkcije, važna je konstitutivnost naroda”, rekla je Cvijanović, dodajući “da je Evropska unija propustila nekoliko dobrih prilika kada je riječ o BiH”.

Izrazila je uvjerenje da će se i EU “morati mijenjati” i pronaći način da uključi i druge države koje su, kako je navela, trenutno samo kandidati za članstvo.

Komentarišući energetske projekte, Cvijanović je rekla da je “s iznenađenjem dočekano” brzo realizovanje projekta Južne interkonekcije.

“Biće tu još interkonekcija, i južnih i sjevernih i istočnih. Treba objasniti građanima, iako se realizuje u Federaciji BiH, zašto je to važno i za nas. To otvara mogućnosti za neke druge ranije planirane i nove projekte”, zaključila je Cvijanović.

