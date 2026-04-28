Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u ponedjeljak da će Ukrajina možda morati pristati da dijelove svoje teritorije zadrži izvan svoje kontrole u budućem mirovnom sporazumu s Rusijom, povezujući takve ustupke s izgledima zemlje za pridruživanje Evropskoj uniji.

„U nekom trenutku, Ukrajina će potpisati sporazum o prekidu vatre; u nekom trenutku, nadamo se, mirovni sporazum s Rusijom. Tada bi se moglo dogoditi da dio ukrajinske teritorije više neće biti ukrajinski“, rekao je Merz u ponedjeljak učenicima gimnazije Carolus-Magnus u Marsbergu, gradu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

„Ako predsjednik Volodimir Zelenski želi ovo objasniti vlastitom stanovništvu i dobiti većinu za to, za što mu je potreban referendum, onda istovremeno mora reći narodu: ‘Otvorio sam vam put u Evropu'“, dodao je Merz.

Napredak Kijeva ka pristupanju EU blokirao je mađarski nacionalistički premijer Viktor Orban, ali njegov poraz na izborima ranije ovog mjeseca potaknuo je nade da se može poduzeti sljedeći korak. Ukrajina trenutno ima status službenog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Merz je, međutim, upozorio da se ne treba nadati brzom pridruživanju, rekavši da Ukrajina ne može pristupiti bloku dok je u ratu i da prvo mora ispuniti stroge kriterije, uključujući one koji se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

„Zelenski je imao ideju da se pridruži EU 1. januara 2027. To neće uspjeti. Čak ni 1. januar 2028. nije realan“, rekao je Merz.

Predložio je privremene korake poput uloge posmatrača za Ukrajinu u institucijama EU, što je, kako je rekao, široko odobreno od strane evropskih lidera na samitu na Kipru prošle sedmice, kojem je prisustvovao i Zelenski.

Evropska unija je prošle sedmice odobrila zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu, koji pokriva većinu njenih potreba do 2027. godine, ali blok ostaje podijeljen oko tempa pregovora o pridruživanju.

