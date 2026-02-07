Šokantan intervju Dodika za američku TV: Muslimani u BiH su saradnici Irana, bili su na strani Hitlera i pravili koncentracione logore za djecu (Video)

Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa , general Mike Flynn , podijelio je na svom službenom računu na X mreži intervju koji je Milorad Dodik dao konzervativnom američkom mediju Lindell TV, u vlasništvu Mikea Lindella , poznatog Trumpovog saveznika.

U šokantnom intervjuu, Dodik, kojeg je novinar predstavio kao “predsjednika Republike Srpske”, govorio je o nezavisnosti entiteta RS kao svom krajnjem političkom cilju, ali je iznio i niz skandaloznih tvrdnji o Bošnjacima i odnosima dva naroda u Bosni i Hercegovini.

– Pokušavaju nas prikazati kao manjinu u okruženju s muslimanskom većinom. Ti muslimani su saradnici Irana i veliki protivnici Izraela i Jevreja. U Drugom svjetskom ratu bili su na Hitlerovoj strani i organizirali su koncentracijske logore za moj narod. Kuriozitet tog vremena je činjenica da su organizirali koncentracijske logore za djecu. Djeca su odvajana od majki i slata u logore. U tim logorima je umrlo 45.000 djece – rekao je Dodik.

Na pitanje kako bi funkcionisala deklaracija o nezavisnosti RS, Dodik je odgovorio:

– Oni bi imali svoju zajednicu, mi bismo imali svoju. Ovako ne možemo rješavati svoje poslove, jer nam se iz Evrope nameće centralizacija i potpuno minimiziranje naše uloge. Kada sam došao ovdje prije tri dana, u lokalnim sredinama gdje su muslimani većina, oni nam oduzimaju imovinu, naše crkve i upisuju ih na svoju javnu vlast. Da bismo sačuvali srpsku zajednicu, moramo imati nezavisnu državu. Mnogi će reći – ima nas 1.200.000, po kriterijima ove velike zemlje (SAD) koja je mala, ali barem pet država s manjim brojem stanovnika danas ima status nezavisne države.”

Dodik je Donalda Trumpa nazvao “nadom čovječanstva” i rekao mu “da stane na dva minuta i pogleda ovu kartu RS koju sam vam dao”.

Izjavio je da se nada posjetiti Trumpa u Bijeloj kući i da bi mu to bila velika čast.

Dodik s bivšim Trumpovim savjetnikom Flynnom: On zna za rušenje Daytonskog sporazuma

– Već upoznajem predsjednikovu politiku, koja je dio mog pogleda na svijet. Mislim da je on nada čovječanstva, ne samo SAD-a. Naravno, uz to želim ostvariti i neke od svojih političkih ciljeva vezanih za slobodu mog naroda, koji jako poštuje Ameriku – kaže Dodik.

Opisao je i kako su u Banjoj Luci i RS građani oduševljeno slavili Trumpovu pobjedu na ulicama i rekao da je sretan tog dana “jer su svi znali da dolazi nova era”.

– Nakon godina teških i loših iskustava s Bidenovom i Obaminom administracijom, u kojima su sankcijama i drugim pritiscima pokušali ugroziti našu slobodu i oduzeti nam prava, te to prenijeli na muslimansku zajednicu u BiH, s namjerom da monopoliziraju proces donošenja odluka u BiH. Mi smo se tome protivili. Vjerovali smo u povratak Trumpa i pravednost ove velike zemlje koja određuje procese u cijelom svijetu – rekao je Milorad Dodik u intervjuu.

Govorio je i o tome kako je Bidenova administracija sankcionirala cijelu njegovu porodicu, “čak i moju kćerku, koja ima četvero djece”. Ocijenio je da su se “ponašali nepromišljeno” i “posijali mnogo zla u našem regionu” te zaključio da je nezavisnost RS-a “jedini pravedan i ispravan” ishod.

